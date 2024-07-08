En düşük emekli maaşı hesabına paydos. Emekliye intibak yasası geliyor

İlk 6 aylık enflasyon ortalamasının belli olması ile birlikte SSK ve BAĞ KUR emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 24,73 oranında olacağı zam alacağı memur emeklileri ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla birlikte yüzde 19,31 zam alacağı kesinleşti.

Ancak zam oranlarının açıklanması ile birlikte 3 milyonu aşkın emeklinin kök aylık sorunu nedeni ile yine 10 bin lira aylık alacağı ortaya çıktı. Bu da toplumda emeklileri ek zam ya da en yüksek emekli aylığının yükseltilmesi yönünde beklentiye etti.

ZAM HANGİ EMEKLİLERE UĞRAMADI

Örneğin 8 bin lira aylık alan bir emekliye yüzde 24,73'lük zam uygulandığında maaşı yine 10 bin liranın üzerine çıkmadığı için hazinenin farkı tamamlaması ile bu emekli yine 10 bin lira aylık almaya devam edecek.

ÖZGÜR ERDURSUN'DAN İNTİBAK YASASI AÇIKLAMASI

İntibak yasası hakkında bilgi veren SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Ocak ayında emeklilere yapılan yüzde 49,25 oranında zam ve Temmuz'da yapılan yüzde 24,73 oranındaki zammın en düşük emekli aylığını 10 bin lira üzerine taşımadığına dikkat çekti. Açıklık sınırının 16 bin liranın üzerine çıktığı şu günlerde ise emeklinin maaşlarına iyileştirme talep etmesinin çok doğal olduğunu belirtti. Peki kök maaş sorunu nasıl çözülecek?

Özgür Erdursun intibak yasası ile emekli aylıklarının düzenleneceğini ve böylece en düşük kök aylık sorununa da bir kerede son verileceğini söyledi.

"KÖK AYLIK SORUNUNU İNTİBAK YASASI İLE SON VERMEK İSTİYORLAR"

Erdursun, hükümet tarafının en düşük emekli aylığını kaldırma yönünde planları olduğunu belirtti. Erdursun, "Hükümetin bu uygulamayı ortadan kaldırmak gibi bir planı var. İntibak yasasıyla birlikte emekli aylıklarının, yatırılan primlere ve gün sayısına göre artırılarak bu kök maaş sorununa son vermek istiyorlar" diye konuştu.

Erdursun, emekliye yapılacak herhangi bir seyyanen zammın da sorunu çözmeyeceğini belirterek, enflasyonda beklenen düşüşün gerçekleşmesi halinde bile maliyet artışlarının devam edeceğini ancak hızının düşeceğini söyledi.

Emekli maaşlarıyla ilgili sorunların çözümü için düzgün bir intibak yasasının şart olduğunu vurgulayan Erdursun, böylece emekli maaşlarına güncelleme geleceğini ve düşük kök aylık ya da tamamlanan maaş meselesini ortadan kalkacağını belirtti.

2011 YILINDAKİ GİBİ YİNE İNTİBAK YASASI ÇIKARTILABİLİR

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2011 yılında AKP hükümetinin 350 liraya kadar bir intibak gerçekleştirdiğini hatırlatarak "2011 yılındaki 350 liranın değeri bugün 10. bin liranın üzerinde. Bu nedenle benzer bir düzenleme yeniden yapılabilir ve yapılması şarttır" diye konuştu.