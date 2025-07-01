En düşük emekli maaşı için net rakam ortaya çıktı! Uzman isim canlı yayında açıkladı

Göktaş’a göre, SSK ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda yaklaşık %16,24 oranında zam alacak. Bu artışla birlikte en düşük emekli aylığının 16.818 TL’ye çıkabileceğini belirtti. Ancak kök aylığı düşük olan yaklaşık 4 milyon emeklinin zamdan etkilenebilmesi için yasal düzenleme gerektiğini vurguladı.

Gözler 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine çevrilirken Murat Göktaş şöyle konuştu:

TEMMUZDA EMEKLİYE NELER BEKLENİYOR?

SSK ve Bağkur emeklileri 5 aylık enflasyonla yasal olarak 15.09'luk bir zammı hak ettiler. Çünkü biliyorsunuz mayıs ayında 1.53'lük bir enflasyon gerçekleşmesi olmuştu. Haziran'da da enflasyon tahminlerinin 1 civarında olduğunu düşündüğümüz zaman Ocak-Haziran dönemi için 16.20-16.24 gibi bir tahmini bir enflasyon gerçekleşmesi olacak. Bu direkt SSK ve Bağkur emeklileri için yasa gereği verilmesi zorunlu memur memur emeklileri için de 15.20-15.30 civarında yani yaklaşık 1 puanlık bir düşüşte bir 6 aylık zam alacaklar diye tahmin ediyorum. Burada önemli olan konu, yaklaşık 4 milyona yakın emekli en düşük emekli aylığı olan 14.469 lira alıyor. En düşük sınırdan emekli aylığı alanların bir yasal düzenleme yapılmaması durumunda önemli bir kısmı zam alamayacak. Şu anda kök aylık diye tabir ettiğimiz yani kişilerin gerçek aylığı 8.000 lile 14.469 lira arasında olanlar en düşük emekli aylığı olan 14.469 liraya alıyorlar. Bununla ilgili olarak AK Parti yetkilileri özellikle Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı ve Grup Başkan Vekili yaklaşık bir 10 gün önce yaptığı açıklamalardan en düşük emekli aylığında bir düzenleme yapılacağını tahmin ediyorum.

AK Parti tarafından bir önerge şeklinde Meclis’e verilen çeşitli kanunlarda değişiklik yapan veya yeni maddeleri ekleyen bir torba yasa var. Muhtemeldir ki bu torba yasa görüşmeleri devam ederken 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonu da belli olunca SSK, Bağkur, memur ve memur emeklilerinin alacağı zamlar netleşmiş olacak. Emeklilerimiz geçen dönem 6 aylık enflasyon farkı olarak 15.75 almıştı ve bu aynı oranda yasal düzenlemeyle 15.75 olarak 12.500 lira olan en düşük emekli aylığı 14.469 liraya çıkartılmıştı. SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan zam oranı aynı şekilde en düşük emekli aylığına da uygulanmıştı. Şu andaki beklentimiz de 16.24 civarında bir 6 aylık enflasyon gerçekleşmesi ve bunun SSK-Bağkur emekli aylığı zammı olarak belirlenmesi durumunda en düşük emekli aylığının %16.24 civarında arttırılarak yaklaşık 16.818 lira civarında bir rakama gelecek. Belki bu rakam yuvarlanarak 17.000 lira yapılabilir. Fakat benim öngörüm aynı oranda arttırılacak. Çünkü geçen dönem tam 15.75 arttırılmış 14.469 olmuştu ve 14.500'e de yuvarlanmamıştı.