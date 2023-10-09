En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye yüzde 10 zam yapılması durumunda en düşük emekli maaşı 8 bin 882 lira, yüzde 15 zam yapılırsa 9 bin 223 lira, yüzde 20 zam yapılırsa 9 bin 624 lira, yüzde 25 zam yapılırsa 10 bin 25 lira olacak.