En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşı düzenlemesi için Kabine toplantısını işaret etmişti. Bugün yapılacak Kabine toplantısı öncesi kulislerde konuşulan rakamlar ortaya çıktı. Detaylar haberimizde....

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı 1
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşı düzenlemesi için Kabine toplantısını işaret etmişti.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı 3

Erdoğan, ''Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız'' ifadelerini kullandı.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı 4

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." demişti.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı 5

Haber 3’de yer alan habere göre, Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda emekli maaşı düzenlemesi gündeme gelecek.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı 6

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye yüzde 10 zam yapılması durumunda en düşük emekli maaşı 8 bin 882 lira, yüzde 15 zam yapılırsa 9 bin 223 lira, yüzde 20 zam yapılırsa 9 bin 624 lira, yüzde 25 zam yapılırsa 10 bin 25 lira olacak.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı 7

Kulislerde en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'den 10 bin TL seviyesine çıkarılabileceği konuşuluyor.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı 8

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Eylül ayında enflasyon yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53'e yükseldi. Bu verilere göre temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 25,11 olarak gerçekleşti.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı 9

Bu oran memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı 10

Eylül sonu itibarıyla bu rakam yüzde 18'i aşmış durumda. Net rakam ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı 11

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı 12

Yılın ikinci yarısında üç aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 25,11'lik zam imkanı doğdu. Yılın kalan üç ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı 13

4 Ocak 2024'te açıklanaacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek. Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı 14

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı 15

Enflasyon oranı eylül sonu itibarıylal yüzde 61,53'e ulaştı. Kesin rakam ekim, kasım ve aralık verileriyle netleşecek.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı 16
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı 17
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı 18
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı 19
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı 20
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı 21
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden sızdı 22
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