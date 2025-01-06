En düşük emekli maaşı yandaş medyaya sızdırıldı! Kimse bunu beklemiyordu

Türkiye'de milyonlarca SGK, BAĞKUR ve memur emeklisi için maaş artışlarına yönelik düzenlemeler, kamuoyunun ve siyasetin en sıcak gündem maddelerinden biri haline geldi. 2024 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı ve zam farkları konusu, yeni düzenlemelerin ve ekonomik senaryoların odağında yer alıyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sabah gazetesinden Önder Yılmaz, konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

12 bin 500 TL'lik en düşük emekli maaşının artırılması için yeni bir yasal düzenlemenin gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili bakanların açıklamalarının, bu konuda çalışmaların başlatılacağını gösterdiğini belirtti. TBMM’nin 7 Ocak’ta yeniden açılmasıyla bu düzenlemenin öncelikli konular arasında yer alacağını ifade eden Yılmaz, yasal düzenlemenin ocak ayına yetişmemesi durumunda, maaşlara geriye dönük fark ödemesi yapılmasının planlandığını aktardı.

MASADA İKİ SENARYO VAR

Kulislerde iki ana senaryo üzerinde durulduğunu aktaran Yılmaz, “İlk senaryo, en düşük emeklilik maaşına, geçen yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında artışın geçerli olacağı ve emekli maaşlarındaki zam farkının eşitlenmesine sıcak bakılmadığı yönünde. Bu durumda en düşük emekli maaşı 14 bin 500 TL seviyesinde belirlenmiş olacak” ifadelerini kullandı.

İkinci senaryoda, SGK ve BAĞKUR emeklileri ile memur emeklileri arasındaki yüzde 4.21’lik zam farkının kapatılmasının hedeflendiğini ifade eden Önder Yılmaz, şunları aktardı: “Aralık enflasyonun ardından SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15.75, memur ve memur emeklileri ise yüzde 11.54 zam almayı hak etmişti. Bu senaryo ile en düşük emekli maaşı da 15 bin TL olarak çıkmış olacak. Zam oranının refah payı verilerek yüzde 20 olarak uygulanabileceği de dile getiriliyor. Kulislerde hükümetin 2024 yılını emekliler yılı ilan ettiği ve geçmişte hayata geçirdiği zam farkı eşitlemesini Ocak 2025 döneminde de yapabileceği dile getiriliyor.”

GEÇMİŞTE ZAM FARKLARI NASIL GİDERİLDİ?

Yılmaz, daha önce Ocak 2023'te SGK ve BAĞKUR emeklilerine yüzde 37.57 zam yapılması gerekirken, memur emeklilerinin yüzde 49.25 oranındaki zammı tüm emeklilere uygulandığını hatırlattı. Benzer bir eşitleme Temmuz 2024’te de gerçekleştiğini belirten Yılmaz, Ocak 2025’te memur emeklilerinin zam oranı SGK ve BAĞKUR emeklilerine göre yüzde 4.21 daha düşük olduğunu ifade etti. Öte yandan bu farkın Temmuz 2025'te de devam etmesi bekleniyor.