En düşük emekli maaşı zammında sinyal verildi! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı...

En düşük emekli maaşı için gözler perşembe gününe çevrildi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaşı zam oranı da belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emekli maaşı zammına ilişkin açıklama gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Haziran enflasyonu belli olunca gerekli görüşmeler yapılacak." dedi.

EMEKLİLER İYİLEŞTİRME BEKLİYOR

Emekli maaşlarına her yıl olduğu gibi bu yılda Temmuz ayı ara zammı tutarı şimdiden merakla beklenmeye başlandı. Açlık sınırının asgari ücreti geçtiği ortamda geçim sorunu yaşayan en düşük emekli maaşı alan emekliler ise hükümetten iyileştirme bekliyor.

GÖZLER ENFLASYONA ÇEVRİLDİ

En düşük emekli maaşı için gözler perşembe gününe çevrildi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaşı zam oranı da belli olacak.

IŞIKHAN: GÖRÜŞMELERİ YAPACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emekli maaşı zammına ilişkin açıklama gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, "3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız." dedi.