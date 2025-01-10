En düşük emekli maaşına 1969 TL eklenecek. AKP’li milletvekilleri Meclis'e sundu

Ocak tarihinde açıklanan yıllık enflasyon oranı emekli ve memur vatandaşların zam oranını belirlemişti. Emeklilere 15,75'lik zam yapıldı.

Emekliye yapılan zam sonrası en düşük emekli maaşı sabit kaldı. Yapılan teklif AKP’li vekiller tarafından meclise sunuldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM!

Sunulan teklifte en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 liraya çıkarılması yer alıyor. Öte yandan en düşük emekli maaşı dışında asgari ücrette 750 lira olan işveren desteğinin 1000 liraya çıkarılması da bulunuyor.

Öte yandan teklifte siber suçlara yönelik cezaların artırılması ve Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulması da yar alıyor.