En düşük emekli maaşına yapılacak zam sızdırıldı! AKP grubu bu rakamı konuşuyor

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler emekli maaşına gelecek zamma şimdiden çevrildi. Cuma günü son enflasyon verisinin belli olması ile emekli maaşlarında zam oranı da netleşecek. AKP grubunda ise emeklilere yüzde 16 ile 17 oranında bir zam geleceği konuşulurken, refah payı eklenmesi zayıf ihtimal olduğu belirtildi. En düşük emekli maaşında net rakam olarak ise 14 bin 200 TL tahmini kulislerde yapılıyor.

Açlık sınırının 21 bin TL seviyelerini aştığı ortamda 12 bin 500 TL emekli maaşı ile geçinmek güç duruma geldi. Pek çok emekli ise bir umut olarak Ocak ayında maaşlarına gelecek olan zamma gözlerini çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yapılacak artış ise bu haftaki son enflasyon verisi ile ortaya çıkacak.

"AKP'NİN RAKAMI 14 BİN 200 LİRA"

Türkiye gazetesinin AKP grubundan aldığı kulis bilgisinde, 12 bin 500 lira olan en düşük aylığın artırılmasıyla ilgili kanun 7 Ocak’tan sonra çıkarılacağı belirtildi. AKPi’de ise en düşük emekli aylığının 14 bin 200 lira olacağı belirtiliyor. Hükümet cephesindeki değerlendirmeler, rakamın 14 bin-14 bin 500’ü aşmayacağı yönünde olduğu da aktarılıyor.

SIFIR ZAM HAMLESİ

Sıfır zam riskine karşın ise hükümet harekete geçecek. Kök maaşı 7 bin 400 lira olan emeklinin, en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 lira baz alınarak, 6 aylık enflasyon oranında artışı oranında zam yapılacağı da kulislerde konuşuluyor.