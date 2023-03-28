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En düşük emekli maaşına zam teklifi komisyondan geçti

En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. Öte yandan teklifte geçici işçilere kadro düzenlemesinin de yer aldığı belirtildi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 01:37
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En düşük emekli maaşına zam teklifi komisyondan geçti

En düşük emekli maaşına zam teklifi komisyondan geçti
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En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5 bin 500 TL olan emekli alt sınır aylığı tutarının 2023/Nisan ödeme döneminden itibaren yüzde 36,36 artışla 7 bin 500 TL'ye yükseltileceğini duyurmuştu.

Bakanlık, 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının nisandan itibaren dosya bazında geçerli olacağını ve düzenlemeden 8,8 milyon emeklinin yararlanacağını bildirmiş; bayram ikramiyelerinin de 2 bin liraya yükseltildi söyleyerek, düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını duyurmuştu.

GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTIRILIYOR

Kanun teklifiyle kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi arttırılıyor.

Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılacak. (AA)

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