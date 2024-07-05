En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı? Uzman isim açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı? Uzman isim açıkladı

Türkiye'de milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşına zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Enflasyon farkından yararlanamayan emeklilerle ilgili uzman isim açıklama yaptı.

Türkiye’deki yaklaşık 3,7 milyon emeklinin temmuz zammından yararlanamama riski bulunuyor. En düşük emekli maaşı alan ve kök maaşı 8 bin lira olan 1 milyon emeklinin zamdan hiç yararlanamama riski bulunurken 2,7 milyon emeklinin ise yüzde 24,73’ten daha düşük zam alması büyük tepki çekiyor.

Ocak 2024’ten bu yana ‘en düşük emekli aylığı’ 10 bin TL olarak uygulanıyor. Kök maaşı örneğin 8 bin lira olan bir emekli de 10 bin lira aylık oluyor. Yüzde 24,73’lük enflasyon farkı kök maaşı 8 bin lira olan bir emekliye uygulandığında aylık eline geçecek para yine 10 bin lira olacak.

En düşük emekli maaşının en azından 12 bin lira olması ile ilgili beklentiler oluşurken hükümetin bu konuda bir adım atıp atmayacağı henüz bilinmiyor.

UZMAN İSİM AÇIKLADI

Çalışma ekonomisi uzmanı Okay Güray Bülbül konuyla ilgili CNBC-E canlı yayınında yaptığı açıklamada "Beklentinin karşılanıp karşılanmayacağını önümüzdeki haftadan itibaren göreceğiz. Ancak kamudaki tasarruf tedbirleri ve enflasyonist ortama zarar vereceği endişesiyle bu ihtimalin gerçekleşmesi çok yüksek değil. Bunun çözümü kanuni düzenlemeyle mümkün. Meclis şu an açık, bu yönde bir kanuni düzenleme yapılabilir" şeklinde konuştu.

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