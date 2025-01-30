En düşük emekli maaşında flaş gelişme

‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi’nde yer alan en düşük emekli maaşının yükseltilmesini öngeren madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. AKP milletvekilleri tarafından düzenlenen teklif 9 maddeden oluşuyor.

Bu düzenleme ile 2024 senesinde 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya çıkarılacak. Böylece yüzde 15,75 oranında artış yapılacak.

Düzenlemeyle 2016 senesinde başlatılan, işverene asgari ücret desteği de sürecek. 2025 yılı için bu destek bin lira olarak belirlendi.

Böylece hem kayıtlı istihdamın desteklenmesi hem de istihdamın korunması amaçlanıyor.