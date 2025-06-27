En düşük emekli maaşında geri sayım! Bakan Işıkhan'dan ara zam sinyali

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranından sonra en düşük emekli aylığında yapılacak artışın belli olacağını söyledi.

AKP milletvekilleri ile bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında en düşük emekli aylığında artışa gidileceğinin mesajını verdi. Edinilen bilgilere göre, Bakan Işıkhan’la yapılan toplantıya katılan tüm milletvekillerinin ağırlıklı gündemi düşük maaşlı emekliler oldu. Milletvekilleri, Işıkhan’a emeklilerin zor durumda olduğunu, maaş artışı konusunda mutlaka bir düzenleme yapılması gerektiğini, sahada en fazla emeklilerin serzenişleri ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİYE İYİLEŞTİRME SİNYALİ

Bakan Işıkhan da, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığını belirterek, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranından sonra en düşük emekli aylığında yapılacak artışın belli olacağını söyledi.

Milletvekilleri ise sadece enflasyon oranında yapılacak zammın yeterli olmayacağına dikkat çekti. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada “Emeklilerimizin durumunu takip ediyoruz. Evet, 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır” dedi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İHTİMALİ DÜŞÜK

Toplantıda gündeme gelen bir diğer konu da asgari ücrete ara zam tartışmaları oldu. Katılımcı milletvekilleri, Bakan Işıkhan’ın açıklamalarından, asgari ücrete ara zam yapılma ihtimalinin, yapılmama ihtimaline göre daha düşük olduğu izlenimini edindiklerini belirtti.

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI İÇİN HENÜZ TAKVİM YOK

Toplantıda ayrıca Bağ-Kur’luların emeklilik için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının 7.200’e düşürülmesi vaadi de gündeme geldi. Bakan Işıkhan, bu konuda bir çalışma yürütüldüğünü ancak henüz bir takvimin belirlenmediğini kaydetti. Sosyal güvenlikte aktif/pasif oranının önemli bir kriter olduğunu vurgulayan Işıkhan, bu konunun çok yönlü ele alınması gerektiğini ve yalnızca Çalışma Bakanlığı’nın karar veremeyeceğini ifade etti.