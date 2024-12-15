En düşük emekli maaşında ilk rakam sızdı...Erdoğan devreye girdi…

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yıl sonu maaş zammında yeni kulis bilgileri sızmaya başladı. Türkiye gazetesinin AKP kaynaklarından aldığı bilgiye göre, 3 milyon 718 bin emeklinin 12 bin 500 lira olan emekli aylığı, 14 bin 500 liraya kadar çıkabilecek.

AKP KULİSLERİNDEN SIZDI

Açlık sınırının 22 bin TL’ye geldiği ortamda 12 bin 500 TL ile geçim sıkıntısını derinden hisseden kesim emekliler oldu. Emekliler ise son umut olarak yıl sonu maaş zammına odaklandı. TÜİK rakamlarına göre 5 ayda emeklilerin yüzde 14,57 zammı kesinleşmişti. Son 1 aylık verinin de eklenmesi ile en düşük emekli maaşı da belirlenmiş olacak.

Pek çok kulis bilgileri ise şimdiden gelmeye başladı. Türkiye gazetesinin özel haberine göre, AKP kaynakları en düşük emekli aylığı için rakam verdi. Erdoğan’ın her yıl olduğu gibi kök maaşı aşağıda kalıp, zam etkisi olmayan emekliler için devreye gireceği belirtildi.

"14 BİN 500 LİRAYA KADAR ÇIKABİLECEK"

3 milyon 718 bin emeklinin yani en düşük emekli maaşı için AKP kaynakları; Maaşları 12 bin 500 liraya tamamlananların maaş artışının, kök maaş üzerinden değil, 12 bin 500 lira üzerinden yapılmasına yönelik öneri de tartışılıyor. Bu öneri kabul görürse, kök maaşı 7.400 lira bile olsa, en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 lira baz alınarak, altı aylık enflasyon oranında artış gündeme gelecek. Böylece, şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin 12 bin 500 lira olan emekli aylığı, 14 bin 500 liraya kadar çıkabilecek.” bilgileri aktardı.