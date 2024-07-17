En düşük emekli maaşında kritik gelişme. Erdoğan rakamı reddetti yeni talimat verdi

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En düşük emekli maaşında kritik gelişme. Erdoğan rakamı reddetti yeni talimat verdi

En düşük emekli maaşında kritik gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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