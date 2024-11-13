En düşük emekli maaşında yeni rakam ortaya çıktı (13 Kasım 2024)

Milyonlarca emekli gözünü ocak ayında maaşlara gelecek olan zamma çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ekim ayı itibarıyla alacağı zam oranı yüzde 12,7 olmuştu. Ancak son 2 ayın enflasyon verisinin eklenmesi ile bu rakam netleşmiş olacak. SGK Uzmanı İsa Karakaş, en düşük emekli maaşına ilişkin ‘kök maaş ayarı’ diyerek rakamın 15 bin TL’ye getirileceğini öne sürdü.

4 AYLIK ENFLASYON VERİSİ BELLİ OLDU

Açlık sınırının 20 bin TL’yi geçtiği bugünlerde geçim sıkıntısını en derinden hisseden kesim emekliler oldu. Öyle ki 12 bin 500 TL ile emeklinin geçinmesi zorlaştı. Bu noktada emeklilerin gözü ise bir nebze de olsa yıl sonu maaşlara yapılacak olan zamma dönmüş durumda.

TÜİK tarafından her ay enflasyon verileri açıklanıyor. Eylül ayı itibarıyla her SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yüzde 8,93 oranında zam göründü. Ancak Ekim ayı itibarıyla bu oran yüzde 12,07’ye yükseldi.Son 2 ayın enflasyon verisinin eklenmesi ile maaşlardaki zam oranı da belirlenmiş olacak.

KARAKAŞ: 15 BİN TL SEVİYESİNE ÇEKİLMESİ YÖNÜNDE

SGK Uzmanı İsa Karakaş ise en düşük emekli maaşının yıl sonunda ne kadar olabileceğini açıkladı. Karakaş, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerine azami %16 civarında güncelleme yapılması kuvvetle muhtemel hâle gelmiştir. Yapılacak güncellemelerde hükûmetin refah payı ya da devlet desteği konusunda cömert davranmayacağı aşikârdır. Benim tahminim kök maaşı düşük olan emeklilerin taban aylıklarının en fazla 15 bin TL seviyesine çekilmesi yönündedir” dedi.