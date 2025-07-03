En düşük emekli maaşını AKP'li Güler açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
En düşük emekli maaşını AKP'li Güler açıkladı

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, En düşük emekli maaşını açıkladı. Güler'in yaptığı açıklamaya göre emekli maaşına enflasyon farkı dışında 1 lira bile zam yapılmadı.

Temmuz ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yapılacak artış oranı yüzde 16,67 oldu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liradan 16 bin 880 liraya çıkarılacağına dair kanun teklifi verdiklerini duyurdu

En düşük emekli aylığı 6 aylık TÜFE kadar artırılarak, halen 14 bin 469 lira olan aylık tutarı 2.411,98 lira artırılarak 16 bin 880,98 lira olacak.

Yapılacak düzenlemenin ardından, zamlı emekli maaşlarının temmuz ayından itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

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