En düşük emekli maaşının kaç TL olacağı şimdiden sızdırıldı! Yıl sonu enflasyon tahmini güncellendi

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25-29’a yükseldi. Emekli ve memur maaşlarına ocak zammı yolda! En düşük emekli maaşı 19 bin TL’ye yaklaşabilir.

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 25-29 bandına revize etti. Bu güncelleme, milyonlarca emekli ve memurun ocak zammı hesaplarını değiştirdi. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı, maaş artışlarında kilit rol oynayacak. Uzmanlar, yıl sonu enflasyonunun yüzde 26-28 civarında gerçekleşeceğini öngörüyor.

Şu anda en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesinde. Yüzde 10-12’lik zamla bu rakamın 18 bin 500-19 bin TL’ye ulaşması bekleniyor. Memur emeklileri için ise 22 bin 671 TL olan en düşük maaş, toplu sözleşme zammıyla birlikte 26 bin TL’ye yaklaşabilir. Memur maaşlarında ise yüzde 15-17’lik artış öngörülüyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun yıl sonunda yüzde 25-29 bandında olacağını belirtirken, Piyasa Katılımcıları Anketi’nde bu oran yüzde 29,69 olarak tahmin edildi. Yabancı kurumlar da benzer şekilde yüzde 28-30 aralığını işaret ediyor. Uzmanlar, enflasyonun yüzde 25 olması durumunda emekli maaşlarına yüzde 7,14’lük enflasyon farkı ekleneceğini, üzerine toplu sözleşme zammıyla memur maaşlarının en az yüzde 12 artacağını vurguluyor.

En düşük emekli maaşının 18 bin 86 TL ile 18 bin 665 TL arasında olacağı hesaplanıyor. Ancak 19 bin TL’yi aşması için yasal düzenleme şart. Toplu sözleşme görüşmeleri ise zam oranlarını netleştirecek. Hükümetin, refah payı ekleyerek maaşları daha da artırma ihtimali de masada. Emekli ve memurlar, ocak ayını sabırsızlıkla bekliyor.