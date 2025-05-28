En düşük emekli maaşının kaç TL olacağı sızdırıldı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) duyurduğu Nisan ayı enflasyon rakamları, Temmuz 2025'te uygulanacak emekli maaş artışı için önemli bir veri sundu.

Yılın ilk dört ayında enflasyon farkı yüzde 13,36'ya ulaşırken, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi alacakları zammın ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Kesin oran için iki aylık veri beklenirken oluşan bazı zam senaryolar mevcut.

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Ocak-Nisan dönemine ait enflasyon verileri sırasıyla:

Ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46 ve nisanda yüzde 3,00 olarak kaydedildi. Bu tabloya göre dört aylık toplam enflasyon yüzde 13,36’ya yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı da şimdilik bu seviyede şekillendi.

Memurlar ve emekli memurlar için ise dört aylık enflasyon farkı yüzde 6,94 olarak belirlendi. Bu fark, yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birleşince toplam memur zammı yüzde 12,29’a ulaşıyor.

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Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, mayısta enflasyonun yüzde 2,36, haziranda ise yüzde 1,77 artması bekleniyor. Bu beklentilerin gerçekleşmesi halinde, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 18,09 olacak ve bu da maaş zamlarının nihai seviyesini belirleyecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu öngörülere göre, en düşük emekli maaşının mevcut 14 bin 469 TL seviyesinden 17 bin 86 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

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İşte bazı örnek maaşlara göre Temmuz 2025’te oluşabilecek zamlı tutarlar:

Mevcut Maaş (TL) Tahmini Zamlı Maaş (TL)

15.000 17.714

16.000 18.894

20.000 23.618

25.000 29.523

30.000 35.427

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GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE!

Ayrıca dul ve yetimler de, hisseleri oranında zamlı maaştan yararlanabilecek.

Örneğin yüzde 75 hissesi olan bir dul/yetim yaklaşık 12.814 TL, yüzde 50 hissesi olan 8.543 TL, yüzde 25 hissesi olan ise 4.271 TL maaş alabilecek.

Temmuz 2025’te geçerli olacak emekli maaş zammı için gözler artık mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinde. Bu iki ayın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacakları kesin zam oranları netleşmiş olacak. Emekliler ise maaş hesaplarını şimdiden yapmaya başladı.