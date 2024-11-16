En düşük emekli maaşının kaç TL olacağı sızdırıldı. Tahminler değişti

SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak 2025'teki maaş zammı için hesaplamalar, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleriyle şekilleniyor. Son açıklamalara göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,81'e yükseldi ve bu, emekli maaşlarına yapılacak zammı da etkiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun son dört aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağkur emeklilerine şimdiden yüzde 12,06'lık bir zam yansıdı. Memur maaşlarına ise toplamda yüzde 7,99’luk bir artış bekleniyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamaları ve Piyasa Katılımcılar Anketi’ndeki güncellemeler, emekli maaşlarındaki artışı doğrudan etkiliyor.

Kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte, Ocak 2025’te yapılacak maaş artış oranları daha netleşecek.

Şu anki tahminlere göre, en düşük emekli maaşının 14 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Bugün itibarıyla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak uygulanıyor.

Memur maaşları da benzer şekilde artacak. Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle en düşük memur maaşı 39 bin 177 TL’ye çıkarıldı. Ocak 2025’te yapılacak yüzde 12’lik zam ile bu rakam 43 bin 878 TL’ye yükselecek.