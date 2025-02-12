En düşük maaş 42 bin TL oldu! Belediyede toplu sözleşme sevinci

Adıyaman Belediyesi, Yörem şirketinde çalışan belediye işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesini Belediye-İş Sendikası ile imzaladı. Gerçekleştirilen anlaşma ile işçilerin taban ücretleri yüzde 55,31 oranında yükseltilerek çalışma şartları iyileştirildi.

EN DÜŞÜK TEMİZLİK İŞÇİSİ MAAŞI 43 BİN 250 TL

Toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilerin taban ücreti 837 TL’den bin 300 TL’ye çıkarıldı. Gerçekleştirilen düzenleme ile en düşük maaş temizlik işlerinde çalışan işçiler için 43 bin 250 TL olurken, evli ve iki çocuklu temizlik işçileri için bu rakam 46 bin 200 TL’ye çıktı.

BÜRO ÇALIŞANLARINDA EN DÜŞÜK MAAŞ 42 BİN 250 TL

Büro çalışanları için de önemli iyileştirmeler yapıldı. Bekar bir büro çalışanının en düşük maaşı 42 bin 250 TL olurken, evli ve iki çocuklu çalışanlar için en düşük maaş 45 bin 200 TL olarak belirlendi.

"İMKALARIMIZ ÇERÇEVESİNDEN EN YÜKSEK İYİLEŞTİRMEYİ YAPTIK"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, imza töreninde gerçekleştirdiği konuşmada, belediye olarak çalışanların alın terinin karşılığını vermeyi temel bir ilke olarak benimsediklerini ifade etti.

Başkan Tutdere, "Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm emekçilerimizin haklarına riayet ettik, bu doğrultuda bütçemiz ve imkanlarımız çerçevesinde en yüksek iyileştirmeyi yaptık. Adıyaman Belediyesi olarak her zaman emekçilerin yanındayız. Dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Belediyemiz, çalışanları ve meclisiyle büyük bir aile. Bu güçlü aile bağlarını daha da pekiştirerek Adıyaman’ı yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Toplu iş sözleşmesinin belediye çalışanlarına hayırlı olmasını dileyen Başkan, belediye yönetimi olarak Adıyaman’ın gelişimi ve halkın refahı için tüm emekçilerle birlikte çalışmaya devam edeceklerine dikkat çekti.