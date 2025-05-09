En düşük maaş 58 bin TL'ye yükseldi! Grev sonuç verdi

İzmir Konak Belediyesi'nin şirketlerinden MER-BEL'de örgütlü Genel İş İzmir 5 Nolu Şube ile belediye adına Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasındaki TİS görüşmeleri devam ederken uzlaşıya varılmadığı için 2 Mayıs'ta tam gün iş bırakma eylemi yapılmıştı. Belediye'den son olarak yemek, yakacak, bayram ücreti ve gıda yardımı içine olmak üzere yüzde 31 zam teklif edilmiş ancak çalışanlar kabul etmemişti. İşçiler, TİS görüşmelerin uzlaşma sağlanamayınca önceki gün grev kararı aldı. Greve başlanması ile ilçede, başta çöp toplama olmak üzere tüm hizmetler aksamaya başladı.

İŞÇİLER İŞ BAŞI YAPTI

Dün başlayan ve yaklaşık 11 saat süren görüşmeler sonuçlandı. Yaklaşık 2 gün süren grev sonrası işçiler bugün iş başı yaptı. Buna göre işçilerin yüzde 45 teklifi kabul edildi. Böylelikle Konak Belediyesi'nin MERBEL şirketi bünyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi sonucuna göre 84 yevmiye ikramiye ve 8 bin 500 TL gıda kartı gibi ek haklar dahil en düşük maaş net 58 bin 94 TL, en yüksek maaş ise 77 bin 500 TL olarak belirlendi. Öte yandan toplu sözleşmeye ilk kez giren maddeler arasında şoförlere direksiyon primi, kıdem zammı ve kadın işçilere ayda bir gün regl izni yer aldı.

"MARATONUMUZUN SONUNA GELDİK"

Anlaşma sonrası yazılı açıklamada bulunan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak için omuz omuza çalışmaya devam edecekleri mesajını vererek, "Gece-gündüz devam eden sözleşme maratonumuzun sonuna geldik. Toplu sözleşmemizin tüm çalışma arkadaşlarımız için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

DİSK'e bağlı Genel İş İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras ise yaptığı yazılı açıklamada, "Temsilci arkadaşlarla uyum içerisinde taslak hazırlayıp bu sürece kadar geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.