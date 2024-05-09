En etkili kilo verme zamanı ortaya çıktı. Aç kalmadan iğne ipliğe döndürüyor

Fazla kilolar, insanları çeşitli kilo verme yöntemlerini denemeye yönlendiriyor.
Diyet ve egzersiz, kilo verme sürecinin vazgeçilmez unsurları olarak kabul ediliyor.
Bu konuda uzmanlar, kilo verme için en ideal zaman dilimini belirlemiş durumdalar.
İngiltere merkezli MyLondon web sitesinde yer alan ve Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) dergisinde yayımlanan bir araştırma, kilo verme sürecinde saat diliminin önemini ortaya koydu.
İşte kilo vermenin etkili sırları..
ERKEN AKTİF EVRE OLARAK ADLANDIRILAN ZAMAN DİLİMİNDE…
İsveçli bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, sabah saatlerinde yapılan egzersizin, kilo verme açısından daha etkili olduğunu gösterdi.
Bu çalışmada, fareler üzerinde yapılan deneylerle, sabah egzersizlerinin neden daha verimli olduğu analiz edildi.
Araştırmada, insanlarda yapılan egzersizlere benzer şekilde, erken aktif evre olarak adlandırılan zaman diliminde yapılan yoğun tempo egzersizin, dinlenme dönemlerine kıyasla vücut yağ oranları üzerinde daha belirgin etkiler gösterdiği tespit edildi.
Araştırmada, beslenmenin etkileri dışarıda bırakılarak, aktif dönemde gerçekleştirilen egzersizlerin, farelerin metabolizmasını önemli ölçüde hızlandırdığı vurgulandı.
İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nden Prof. Dr. Juleen Zierath, yapılan çalışma hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Zierath, elde edilen bulguların, metabolizmayı canlandırma ve yağ yakma açısından değerli olduğunu belirtti ve sabah saatlerinde yapılan egzersizlerin, akşam saatlerine kıyasla daha etkili olduğunu ifade etti.
Araştırma sonuçlarının doğruluğu, kilo sorunu yaşayanlar için kritik bir detay olabilir, dedi ve bulguların önemini özellikle vurguladı.
Ayrıca, araştırmacılar insan vücudunun biyolojik saatinin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çektiler.
Günün farklı zamanlarında yapılan egzersizlerin, metabolizma üzerinde değişik etkilere sahip olduğu belirtildi.
Bu da fiziksel aktivitenin zamanlamasının, sağlık üzerinde belirgin bir fark oluşturabileceğini gösteriyor.