En fazla badem üreten ülkeler belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Türkiye badem üretiminde kaçıncı sırada
Badem ağaçları, insanların tarım yaptığı en eski ağaç türlerinden biri olarak kabul edilir. Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'na göre, Akdeniz bölgesine özgü olan bu ağaç, M.Ö. 3000'li yıllardan itibaren yerel halk tarafından yetiştirilmeye başlanmıştır. Badem, günümüzde sağlık yararları nedeniyle en çok tüketilen besinlerden biri haline gelmiştir.
Dünyanın birçok yerinde badem üretimi yapılmaktadır. World Population Review verilerine göre, en fazla badem üreten ülkeler arasında Türkiye de yer almaktadır. İşte 2021 yılı itibarıyla en fazla badem üreten on ülke:
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Üretim: 2.2 milyon ton
İSPANYA
Üretim: 365.2 bin ton
AVUSTRALYA
Üretim: 285.6 bin ton
TÜRKİYE
Tarım ve Orman Bakanlığı'na göre, 2020 üretim döneminde Türkiye'de 159 bin ton badem üretilmiştir. World Population Review verilerine göre, bu sayı 2021 yılında 178 bin tona çıkmıştır.
FAS
Üretim: 169.3 bin ton
İRAN
Üretim: 163.6 bin ton
SURİYE
Üretim: 87.8 bin ton
TUNUS
Üretim: 75 bin ton
İTALYA
Üretim: 71.6 bin ton
CEZAYİR
Üretim: 55.4 bin ton