En fazla badem üreten ülkeler belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Türkiye badem üretiminde kaçıncı sırada

Badem ağaçları, insanların tarım yaptığı en eski ağaç türlerinden biri olarak kabul edilir. Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'na göre, Akdeniz bölgesine özgü olan bu ağaç, M.Ö. 3000'li yıllardan itibaren yerel halk tarafından yetiştirilmeye başlanmıştır. Badem, günümüzde sağlık yararları nedeniyle en çok tüketilen besinlerden biri haline gelmiştir.

Dünyanın birçok yerinde badem üretimi yapılmaktadır. World Population Review verilerine göre, en fazla badem üreten ülkeler arasında Türkiye de yer almaktadır. İşte 2021 yılı itibarıyla en fazla badem üreten on ülke:

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Üretim: 2.2 milyon ton

İSPANYA

Üretim: 365.2 bin ton

AVUSTRALYA

Üretim: 285.6 bin ton

TÜRKİYE

Tarım ve Orman Bakanlığı'na göre, 2020 üretim döneminde Türkiye'de 159 bin ton badem üretilmiştir. World Population Review verilerine göre, bu sayı 2021 yılında 178 bin tona çıkmıştır.

FAS

Üretim: 169.3 bin ton

İRAN

Üretim: 163.6 bin ton

SURİYE

Üretim: 87.8 bin ton

TUNUS

Üretim: 75 bin ton

İTALYA

Üretim: 71.6 bin ton

CEZAYİR

Üretim: 55.4 bin ton