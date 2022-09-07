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En fazla turne yapan Güldestan AKM'de

Devlet Opera ve Balesi'nin en popüler eserlerinden biri olan Güldestan, Türkiye'nin çağdaş ve geleneksel kültürünü yurt dışına tanıtma amacıyla yapılmış bir prodüksiyon.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 19:15
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En fazla turne yapan Güldestan AKM'de

En fazla turne yapan Güldestan AKM'de
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2004 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleri ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul Devlet Opera Balelerinden oluşan bir kumpanya ile sahnelediği bir "müzik ve dans prodüksiyonu" olarak tanımlanmış ve hayata geçirilmiştir. 18 yıldır sahnelerde kalmış olan bu dinamik ve renkli prodüksiyon, bugüne kadar Hollanda, Çin, Almanya, Makedonya, Kıbrıs, Bosna, Cezayir, Arnavutluk ve Fransa'da sahnelendi.

Koreograf ve Sanat Yönetmeni Beyhan Murphy ve müzik insanı Mercan Dede'nin beraber ürettikleri bu eser aynı zamanda Aspendos Opera ve Bale Festivali, Bodrum Bale Festivali, Bursa Festivali gibi Türkiye'nin önemli festivallerinde yer aldı.

Ayrıca Mersin, Antalya, Samsun, İzmir, Ankara ve İstanbul olmak üzere altı Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenmiş olan Güldestan, kurumda en fazla turne yapmış eser olma özelliğine sahip.

Güldestan'ı popular yapan, modern ve klasik olanı birleştirmesinin yanı sıra, eserde iç içe geçen elektronik müzik ve geleneksel müzik yaklaşımıyla, sahne sanatları alanında benzersiz ve ilk olmasıdır. Kayıttan icra edilen dans bölümlerinin aralarına yerleştirilmiş canlı orkestra ile icra edilen müzik parçalarından oluşan bir bütündür.

Güldestan'da; bir göç yolundan şehirdeki kafeye, çağdaş yazar Orhan Pamuk'un eserlerinden 18. yy'da Evliya Çelebi'ye, modern insanın içsel yolculuklarından semaya, Osmanlı zamanlarından modern İstanbul'a varan bir yolculuk anlatılıyor. Güldestan'ın mistik aurasına, Ara Güler'in İstanbul fotoğrafları eşlik etmekte. Eser 13-20 Eylül'de saat: 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi-Tiyatro Sahnesi'nde

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