En güçlü 5 besin hangisi

Gün içinde üzerinizden tır geçmiş gibi hissediyorsanız bu yiyecekleri tüketerek zıpkın gibi olabilirsiniz. İşte o besinler…

En güçlü 5 besin hangisi

Bazı besinler, yüksek kalorilerine rağmen besinsel değeri bakımından sağlığa müthiş fayda verir. İşte o besinler

Bitter çikolata
Sağlığınıza yararlı flavonoidler açısından oldukça zengin. Bitter çikolata tansiyonu düşürür ve kolesterol değerlerini iyileştirir.

Antep fıstığı
En düşük kalorili ve en az yağlı çerezler biri. Lif ve protein açısından da zengin olduğu için, uzun süre tok kalmanıza yardımcı oluyor. Günde 40 gram kadar çerez, doymuş yağlar açısından fakir bir beslenme planı ile birleştirildiğinde kolesterolü ve kalp hastalığı riskini de düşürüyor.

Kuru üzüm
Hem doğal hem de hiç ilave şeker barındırmaz. Düzenli kuru üzüm tükettiğinizde yemek sonrası glikoz seviyesi ve kan basıncı değerleriniz üzerinde de pozitif etki yaratıyor.

Zeytinyağı
Besinlerden alacağınız A ve D vitaminlerinin emilimini de artırır.

Hindistan cevizi
Kalorisi biraz yüksek. Ancak içerdiği protein, lif ve yağ sayesinde çok daha fazla tok kalmayı sağlıyor.

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