En güçlü Androidler belli oldu. Tahmin ettiğiniz markalar listede yok

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
En güçlü Androidler belli oldu. Tahmin ettiğiniz markalar listede yok

Telefonlarda performans testi yapan AnTuTu, geçtiğimiz ay için en güçlü Android akıllı telefon modellerini listeledi.

AnTuTu, Eylül 2024 için en güçlü Android akıllı telefon modellerini açıkladİşte detaylar:

EN GÜÇLÜ ANDROİD AKILLI TELEFONLAR

AnTuTu, akıllı telefonların performansını değerlendiren popüler bir test aracı olarak biliniyor. Cihazların işlemci gücü, grafik performansı, bellek kullanımı, çoklu işlem yetenekleri ve depolama hızı gibi çeşitli kriterlerde testler yaparak en güçlü Android cihazları sıralıyor.

Bu ayın en güçlü Android telefonu, OnePlus Ace 3V oldu. Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisiyle dikkat çeken bu cihaz, tüm testlerden 1 milyon 423 bin 762 puan aldı.

Listenin ikinci sırasında realme GT Neo 6 SE, üçüncü sırasında ise Redmi K70E yer aldı. Diğer öne çıkan modeller arasında realme GT Neo 5 SE, Redmi Note 12 Turbo, iQOO Z8, iQOO Neo 7 SE, Redmi Note 12T Pro, iQOO Z9 ve Redmi Note 14 Pro+ bulunuyor.

Bu liste, kullanıcıların en güçlü Android telefonları seçmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Akıllı telefon pazarındaki bu rekabet, tüketicilere daha iyi performans ve yenilikler sunmaya devam ediyor.

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