En güçlü C vitamini onda…

Editör: Erkavim Yıldırım



Yaş ve kuru olarak yenebilen, hünnapın, küçük iğde biçiminde ve ceviz büyüklüğünde iki çeşidi bulunuyor. Büyükleri genellikle sofralık yetiştirilirken küçük hünnapların ise kurusu aktarlarda satılıyor.

Nezle ve soğuk algınlığına iyi geldiği için doğal grip ilacı olarak da bilinen hünnap şeker hastalarının gözde meyvelerinden biri. Hünnap, başlarda yeşilken olgunlaşmaya başladıkça kırmızı ve siyah mor renge dönüyor. Dikenli olması sebebiyle tarlaların etrafına çit bitkisi olarak dikilen hünnap, faydaları anlaşıldıktan sonra çitleri aşarak tarlanın içine ve özel bahçelere girdi.

Dikimi ve bakımının kolay olmasıyla farklı ürün çeşidi arayan çiftçinin de en gözde meyvelerinden birisi haline geldi. Denizli’nin merkeze bağlı Yeniköy köyünde meyvecilik işiyle uğraşan İsmail Öz, önce hobi olarak diktiği hünnapların para ettiğini görünce dikim alanını 30 dönüme çıkarmış. Öz, “Altı yıl önce hobi olarak başladım ben bu işe. 100 adet dikmiştim, ertesi sene meyve verdi. Meyvesini de yüksek fiyatlardan sattık. Satınca tabii hoşuma gitti, üç dört sene sonra 30 dönüme çıkardım.” diye konuştu.

Fazla tanınmadığı için meyve çoğalınca pazar bulmakta ilk etapta zorlandığını belirten Öz, ülke çapındaki bir marketler zincirini bahçesine davet ederek hünnaplarını gösterip anlaşma sağladığını, şu anda talepleri karşılamakta zorluk çektiğini ifade ediyor. Meyvenin dezavantajının ise hasadının dikenlerinden dolayı zor yapılması olduğunu belirttti.

“HÜNNAPTA LİMONUN 20 KATI C VİTAMİNİ BULUNUYOR”

‘Emekli ziraatçı olan Ekiz Fidancılık İşletme Müdürü Kâmil Okyaz ise hünnapın Suriye kökenli olduğunu, Türkiye’de yeni tanınmaya başladığını, kültüre alınma aşamasınınsa son 10 yılda olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Merak edenler araştırdığında görecektir ki kamuoyunda C vitamini deposu olarak herkese sorduğumuzda limon bilinir. Oysa hünnapta C vitamini, limonun tam 20 katı. Elma meyvesine ise birebir oranladığımızda tam 100 katı C vitamini var. Ayrıca sindirim sistemi rahatsızlığı çeken insanlar için birebir ürün. Aynı zamanda kolestrolü düşüren bir özelliği var. Zaten dikkat ederseniz daha çok aktarlarda dermanlık bitki olarak bulunurken yeni yeni sofralarımıza gelmeye başladı.”

İHA