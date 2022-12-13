En güçlü kuruyemiş hangisi?

Beslenme uzmanları; kuruyemişin bilhassa bağışıklık sistemini güçlendirici etkisine vurgu yapıyor. Bir başka deyişle, kuruyemiş; bağışıklık güçlendirici bir besindir.

Kuruyemiş; tıpkı yukarıdaki yiyecekler gibi bağışıklık güçlendirici etkisiyle dikkat çeker. Fındık, badem, yer fıstığı, ceviz, ay çekirdeği gibi kuruyemişler; insanların çok daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmasını sağlayan besinler arasında yer alır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek adına yeterli ve dengeli beslenmek şart.



Fındık; tek başına tüketilebildiği gibi birçok tatlının içerisinde de kendisine yer bulur. Bağışıklık sisteminin çalışmasına destek olarak insanların yaşam standartlarını yükseltir. Fındık; E, B2, B6, folik asit, potasyum, fosfor, bakır, magnezyum bakımından son derece zengindir. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri barındırır. Bilhassa ara öğünlerde tüketilmeli.

Badem, en az fındık kadar lezzetli olan badem; insan sağlığına olan faydası ile dikkat çeker. Bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle öne çıkar. Sağlıklı bir beslenme programını tercih eden herkesin listesinde mutlaka olmalıdır. Omega3 ve Omega6 gibi antioksidan özelliklere sahip yağ asitlerini de bünyesinde barındıran badem; tıpkı fındık gibi vitamin ve mineral bakımından da zengindir. E, B6 vitaminlerine ek olarak riboflovin, niasin ve folat vitaminlerini de bünyesinde barındırır. Kalsiyum, magnezyum, bakır, selenyum, çinko, fosfor, potasyum bakımından zengin oluşu da bademi öne çıkaran detaylardan yalnızca birisidir.

Yer Fıstığı, Türkiye’nin her bir köşesinde zevkle tüketilen yer fıstığı; sağlığa yararlı özellikleri ile de kendisini gösterir. Omega3 yağ asidi içerir. Buna ek olarak, selenyum, potasyum, demir, manganez ve çinko mineralleri bakımından da bir hayli zengindir. İçeriğinde E, B6, B9 vitaminlerini de barındırır. Yer fıstığı; antioksidan, vitamin ve mineral bakımından bir hayli zengin olmasından mütevellit bağışıklık güçlendirici etkiye sahiptir. Ayrıca, yer fıstığı tüketildiği takdirde seratonin adı verilen mutluluk hormonu salgılanır. Bir başka deyişle, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olan stresi azaltıcı etkisi de bulunur.

Ceviz, Omega3 ve Omega6 yağ asidi bakımından son derece zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi mevcuttur. Çünkü, potasyum, sodyum, selenyum, çinko, demir mineralleri bakımından bir hayli zengin. Bunun yanı sıra, E, C ve B kompleks vitaminleri de içerir. Cevizin uyku kalitesini arttırdığı da bilinir. Melatonin ve polifenoller gibi antioksidan bileşenlerine sahip olması dikkat çekici bir özelliğidir. Sonuç olarak, ceviz tüketen insanlar; kendilerini çok daha canlı ve zinde hissederler.

Ay Çekirdeği, birçok insan; ay çekirdeği tüketmekten büyük bir zevk alır. Ay çekirdeği; A, K, D, E ve B kompleks vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca, içeriğinde yüksek oranda bakır, potasyum, çinko, fosfor ve magnezyum barındırıyor.