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İşte en güçlü protein içeren besinler

Sağlıklı bir bedene sahip olmak için vücudun belli başlı gereksinimleri olduğunu herkes bilir. Peki hangi besinde en fazla protein bulunuyor? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 01:47
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En güçlü protein içeren besinler hangileri?

İşte en güçlü protein içeren besinler
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Kalsiyum, mineral, vitamin ve sudan sonra vücudun en çok ihtiyacı olan protein. Vücut gelişiminin sağlıklı olması için gün içinde belirli miktarlarda protein alınması mutlak gerekiyor.

Hem hayvansal hem de bitkisel temelli gıdalardan belli miktarlarda protein ihtiyacı karşılanabiliyor. İşte proteinli yiyecekler listesi:

Protein, Tokluk hissinin oluşmasına yardımcı olur. Vücudun ihtiyacı olan miktarda proteini hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklı besinlerden almak mümkündür. Kırmızı et, beyaz, et somon gibi hayvansal proteinlerin yanı sıra baklagiller, badem, soya sütü gibi protein ağırlıklı besinlerden protein alınır. Vücudunuzun ihtiyacı olan proteini doğru besinler ve içecekler sayesinde alabilirsiniz.

Protein, vücut fonksiyonlarının sağlıklı çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan en önemli makro besinlerden biri. 20 farklı aminoasitten oluşan proteinlerin 12 tanesini vücut kendi kendisine üretir. Ancak geri kalan 8’inin dış yolla yani besinler yardımıyla vücuda alınması gerekiyor.

Hemen hemen tüm işlenmemiş gıdalarda protein bulunuyor. Ancak protein oranları birbirinden farklı oluyor. İşte protein oranı yüksek olan besinler:

Yer fıstığı

Yulaf

Bulgur

Brokoli

Lor peyniri

Yeşil mercimek

Brüksel lahanası

Baklagiller

Yumurta

Süt

Yoğurt

Kabak çekirdeği

Çiğ badem

Ton balığı

Karides

Somon

Tavuk göğsü

Hindi göğsü

Az yağlı kırmızı Et

Lor peyniri

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