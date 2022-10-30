﻿İşte en güçlü protein içeren besinler

Kalsiyum, mineral, vitamin ve sudan sonra vücudun en çok ihtiyacı olan protein. Vücut gelişiminin sağlıklı olması için gün içinde belirli miktarlarda protein alınması mutlak gerekiyor.
Hem hayvansal hem de bitkisel temelli gıdalardan belli miktarlarda protein ihtiyacı karşılanabiliyor. İşte proteinli yiyecekler listesi:
Protein, Tokluk hissinin oluşmasına yardımcı olur. Vücudun ihtiyacı olan miktarda proteini hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklı besinlerden almak mümkündür. Kırmızı et, beyaz, et somon gibi hayvansal proteinlerin yanı sıra baklagiller, badem, soya sütü gibi protein ağırlıklı besinlerden protein alınır. Vücudunuzun ihtiyacı olan proteini doğru besinler ve içecekler sayesinde alabilirsiniz.
Protein, vücut fonksiyonlarının sağlıklı çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan en önemli makro besinlerden biri. 20 farklı aminoasitten oluşan proteinlerin 12 tanesini vücut kendi kendisine üretir. Ancak geri kalan 8’inin dış yolla yani besinler yardımıyla vücuda alınması gerekiyor.
Hemen hemen tüm işlenmemiş gıdalarda protein bulunuyor. Ancak protein oranları birbirinden farklı oluyor. İşte protein oranı yüksek olan besinler:
Yer fıstığı
Yulaf
Bulgur
Brokoli
Lor peyniri
Yeşil mercimek
Brüksel lahanası
Baklagiller
Yumurta
Süt
Yoğurt
Kabak çekirdeği
Çiğ badem
Ton balığı
Karides
Somon
Tavuk göğsü
Hindi göğsü
Az yağlı kırmızı Et
Lor peyniri
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