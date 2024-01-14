En güvenilmez 3 burç açıklandı. Sakın güvenmeyin yarı yolda kalırsınız

Astrolojiye göre en ikiyüzlü, yanardöner, hiçbir sözüne güven olmayan burçlar listesi ortaya çıktı.
12 burç arasından 3 burcun sözüne asla güvenilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Bakın listede hangi burçlar var...
1- İkizler
Karasız yapıları ile bilinen ikizler burcu kişileri anlık olarak karar değiştirdiği için o an moduna ne uyuyorsa ona göre şekillenebiliyor. Her zaman yalnızca kendi çıkarlarına odaklanan ikizler kişisine güvendiğinizde zararlı çıkma ihtimaliniz çok çok yüksek...
2- Akrep
Ruh hali bir anda çok iyi bir anda çok kötü olan Akrepler bazen karşısındaki kişiye bu yönüyle hayatı zindan edebiliyor. Hassas yapılarını bahane ederek karşısındaki kişiyi manipüle edebilen bu kişiler yalan söyleme konusunda adeta usta olmamalı ile biliniyor.
3- Terazi
'Sinsi' olarak tabir edilen terazi burçlu kişiler sır tutamadıkları için sürekli pot kırarlar.