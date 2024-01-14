En güvenilmez 3 burç açıklandı. Sakın güvenmeyin yarı yolda kalırsınız

1- İkizler

Karasız yapıları ile bilinen ikizler burcu kişileri anlık olarak karar değiştirdiği için o an moduna ne uyuyorsa ona göre şekillenebiliyor. Her zaman yalnızca kendi çıkarlarına odaklanan ikizler kişisine güvendiğinizde zararlı çıkma ihtimaliniz çok çok yüksek...