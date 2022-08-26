En güzel karşılaştırmalı Gülşen haberi Sözcü'den geldi. Gülşen böyle dedi tutuklandı. İlahiyatçı Sifil öldürün dedi soruşturma bile çalmadı

Dört ay önce konserinde imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sözcü'nün haberine göre, Gülşen’in tutuklanmasına tepkiler büyürken akıllara daha önce deve sidiğinin içilebileceğini söyleyerek gündeme gelen İlahiyatçı Ebubekir Sifil'in namaz ile ilgili söyledikleri geldi.

İlahiyatçı Sifil 3 yıl önce ise "Namaz kılmayan çağrılır, tekdir edilir dövülür, devam ederse öldürülebilir." demişti.

Şarkıcı Gülşen 4 ay önce ise "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi... Sapıklığı oradan geliyor." demişti.

İlahiyatçı Ebubekir Sifil 2019'da yaptığı bir konuşmada "Adam keyfi olarak namazı sürekli biçimde aksatıyorsa cezaya çarptırılır. Çağırılır, azarlanır. Çağırılır, tekdir edilir. Çağırılır, dövülür. Devam ederse öldürülebilir" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Gülşen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılarak tutuklandı. Peki, İlahiyatçı Sifil, söyledikleri ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlemiş olmuyor mu adalet nerede? Yani; bu suçsa bu değil mi?

Gülşen'e yüklenen iktidar yanlıları ve onu linç eden AKP'li sosyal medya trolleri, İlahiyatçı Sifil için tek bir kelime etmedi. Yargı harekete geçmedi.

Adalet Bakanı Bozdağ "İmam hatiplilere karşı iftira, kin ve ayrımcılık yapan bu çağdışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Bu yapılan sanata da saygısızlıktır." dedi.

Diyanet Başkanı Erbaş, "Zor zamanlarda bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı imam hatiplilere ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez." dedi.

Şarkıcı Gülşen için 4 ay önce söylediği sözler yüzünden harekete geçen yargı, iktidar yandaşlarının tehdit ve nefret söylemleri için kılını kıpırdatmadı.

Gülşen, "Söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. " dedi.

İşte adaletin iki yüzü ise ortaya çıktı.