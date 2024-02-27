En huzurlu ülkelerden Danimarka'nın derdine bak. Ülkeyi ikiye bölen fotoğraf

Kaynak: Haber Merkezi
En huzurlu ülkelerden Danimarka'nın derdine bak. Ülkeyi ikiye bölen fotoğraf
Danimarka'da, başbakan Frederiksen'in evinde çekilen fotoğrafı adeta ülkeyi karıştırdı. Ailesine yemek hazırlayan Başbakanı çiğ tavuk ile sebzeyi aynı kesme tahtasında kesti diye yerden yere vurdular.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in pazar günü ailesine yemek yaparken paylaştığı fotoğraf ülkenin gündemine oturdu.

Frederiksen'in ailesine yemek hazırlarken çekilen fotoğrafında bir detaya takılan takipçileri adeta Başbakan'ı yerden yere vurdu.

Sosyal medya kullanıcıları Frederiksen'in çiğ tavuk keserken ayrı bir kesme tahtası kullanmamasına çok sert tepki gösterdi.

Fotoğrafta Frederiksen'in soğanlarla birlikte çiğ tavuğu da aynı tahtada kestiğine dikkat çekti.

"Pazar günü ve ailem için yemek" ifadesini yazdığı mesajına çok sayıda yorum gelince Frederiksen çok net bir mesaj verdi. Instagram'ın "hikâyeler" bölümü üzerinden bir paylaşım yapan Frederiksen, yemek yapma sürecini anlattı.

Frederiksen, "Elbette tencerede soğan ve tavuk yeterince ısıtılmalıdır. Bu arada, hem kesme tahtası hem de bıçak işlemlerden sonra yıkandı" diye yazdı.

Frederiksen bu mesajının sonuna ise göz kırpan bir emoji ekledi.

Çiğ tavuk yanlış pişirilirse ve önlemler alınmazsa kampilobakter enfeksiyonuna yakalanma riski vardır. Bu hastalık mide bulantısı, ishal gibi belirtiler gösterir.

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