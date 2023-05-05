En ilginç diyet

FODMAP DİYETİ

Son dönemin popüler diyetlerinden biri olan fodmap, özellikle sindirim sistemi hastalıklarına sahip kişilere önerilmektedir. Bu diyet hassas bağırsak sendromu, ülseratif kolit ve crohn hastaları için mükemmel bir seçenektir. Bu hastalıklarda sıklıkla karşılaşılan gaz sancısı, şişkinlik ve karın ağrısı gibi şikayetleri önemli ölçüde azaltır.

Fodmap diyetinde fruktoz, laktoz, fruktan, galaktan ve poliol içeren besinler kısıtlanır. Çünkü bu besinler bağırsak tarafından sindirilemez, çoğunlukla bakteriler tarafından fermente edilir. Ayrıca bağırsaktaki suyu çeker. Bu durum karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal, bağırsak spazmları ve dışkılamada düzensizlik gibi şikayetlere neden olabilir. Fodmap diyeti doğru şekilde uygulandığında tüm bu şikayetleri ortadan kaldırır.

Fodmap, fermente edilebilir oligo-di-mono-sakkaritler ve polioller anlamına gelir. Bunlar, sindirime duyarlı olan kısa zincirli karbonhidratlardır. Bu karbonhidratlar kan dolaşımı tarafından emilmek yerine bakterilerin de bulunduğu bağırsağın uç bölgesine ulaşırlar.

NASIL YAPILIR?



Eğer sindirim şikayetlerinin sebebi fodmapler ise, sınırlandırmadan birkaç gün gibi kısa bir sürede şikayetlerde azalma görülür. 6 hafta sonra bu besinlerden bazılarını teker teker yeniden beslenme rutininize ekleyebilirsiniz. Böylelikle hangi besinlerin şikayetlere neden olduğunu da kolaylıkla belirleyebilirsiniz.

Eğer bazı besinlerin her seferinde sindirim sisteminizi bozduğunu fark ederseniz, söz konusu besinleri beslenme rutininizden tamamen çıkarmanız tavsiye edilebilir.

Bir nevi tedavi şeklinde uygulanan bu diyetin doktor veya diyetisyen gözetiminde yapılması tavsiye edilir.

Diyette ilk olarak yüksek fodmap içeren besinlerin en az 6 hafta boyunca tüketilmemesi önerilir.

Birçok insanın aklında “fodmap diyeti kilo verdirir mi” sorusunun dolaştığını biliyoruz. Fodmap diyeti kesinlikle bir zayıflama diyeti değildir. Söz konusu karbonhidratları sindirebilen kişiler, Fodmap diyeti yapmamalıdır. Çünkü fodmap besinler oldukça sağlıklı, prebiyotik lifler içeren besinlerdir.

YASAKLAR LİSTESİ

Fodmap diyetinde kaçınılması gereken besinler şunlar:

Ekmek

Makarna

Kahvaltılık gevrekler

Tortilla ekmeği

Waffle

Kraker

Bisküvi

Arpa

Çavdar

Fasulye

Nohut

Mercimek

Barbunya fasulyesi

Soya fasulyesi

Süt

Dondurma

Puding

Muhallebi

Yoğurt

Krema

Peynir

Peynir altı suyu

Whey protein takviyeleri

Fruktoz

Bal

Yüksek fruktozlu mısır şurubu

Ksilitol

Mannitol

Maltitol

Sorbitol

Kuşüzümü

Elma

Elma püresi

Kayısı

Böğürtlen

Kiraz

Konserve meyve

Hurma

İncir

Armut

Şeftali

Nektari

Mango

Greyfurt

Avokado

Karpuz

Enginar

Kuşkonmaz

Brokoli

Pancar

Börülce

Bakla

Brüksel lahanası

Lahana

Karnabahar

Sarımsak

Rezene

Pırasa

Mantar

Kereviz

Bamya

Soğan

Bezelye

Arpacık soğanı

Bira

Şarap

Yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren içecekler

Soya sütü

Meyve suları

Alkol

Sporcu içecekleri

Hindistan cevizi suyu