En ilginç diyet

FODMAP DİYETİ
Son dönemin popüler diyetlerinden biri olan fodmap, özellikle sindirim sistemi hastalıklarına sahip kişilere önerilmektedir. Bu diyet hassas bağırsak sendromu, ülseratif kolit ve crohn hastaları için mükemmel bir seçenektir. Bu hastalıklarda sıklıkla karşılaşılan gaz sancısı, şişkinlik ve karın ağrısı gibi şikayetleri önemli ölçüde azaltır.
Fodmap diyetinde fruktoz, laktoz, fruktan, galaktan ve poliol içeren besinler kısıtlanır. Çünkü bu besinler bağırsak tarafından sindirilemez, çoğunlukla bakteriler tarafından fermente edilir. Ayrıca bağırsaktaki suyu çeker. Bu durum karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal, bağırsak spazmları ve dışkılamada düzensizlik gibi şikayetlere neden olabilir. Fodmap diyeti doğru şekilde uygulandığında tüm bu şikayetleri ortadan kaldırır.
Fodmap, fermente edilebilir oligo-di-mono-sakkaritler ve polioller anlamına gelir. Bunlar, sindirime duyarlı olan kısa zincirli karbonhidratlardır. Bu karbonhidratlar kan dolaşımı tarafından emilmek yerine bakterilerin de bulunduğu bağırsağın uç bölgesine ulaşırlar.
NASIL YAPILIR?
Eğer sindirim şikayetlerinin sebebi fodmapler ise, sınırlandırmadan birkaç gün gibi kısa bir sürede şikayetlerde azalma görülür. 6 hafta sonra bu besinlerden bazılarını teker teker yeniden beslenme rutininize ekleyebilirsiniz. Böylelikle hangi besinlerin şikayetlere neden olduğunu da kolaylıkla belirleyebilirsiniz.
Eğer bazı besinlerin her seferinde sindirim sisteminizi bozduğunu fark ederseniz, söz konusu besinleri beslenme rutininizden tamamen çıkarmanız tavsiye edilebilir.
Bir nevi tedavi şeklinde uygulanan bu diyetin doktor veya diyetisyen gözetiminde yapılması tavsiye edilir.
Diyette ilk olarak yüksek fodmap içeren besinlerin en az 6 hafta boyunca tüketilmemesi önerilir.
Birçok insanın aklında “fodmap diyeti kilo verdirir mi” sorusunun dolaştığını biliyoruz. Fodmap diyeti kesinlikle bir zayıflama diyeti değildir. Söz konusu karbonhidratları sindirebilen kişiler, Fodmap diyeti yapmamalıdır. Çünkü fodmap besinler oldukça sağlıklı, prebiyotik lifler içeren besinlerdir.
YASAKLAR LİSTESİ
Fodmap diyetinde kaçınılması gereken besinler şunlar:
Ekmek
Makarna
Kahvaltılık gevrekler
Tortilla ekmeği
Waffle
Kraker
Bisküvi
Arpa
Çavdar
Fasulye
Nohut
Mercimek
Barbunya fasulyesi
Soya fasulyesi
Süt
Dondurma
Puding
Muhallebi
Yoğurt
Krema
Peynir
Peynir altı suyu
Whey protein takviyeleri
Fruktoz
Bal
Yüksek fruktozlu mısır şurubu
Ksilitol
Mannitol
Maltitol
Sorbitol
Kuşüzümü
Elma
Elma püresi
Kayısı
Böğürtlen
Kiraz
Konserve meyve
Hurma
İncir
Armut
Şeftali
Nektari
Mango
Greyfurt
Avokado
Karpuz
Enginar
Kuşkonmaz
Brokoli
Pancar
Börülce
Bakla
Brüksel lahanası
Lahana
Karnabahar
Sarımsak
Rezene
Pırasa
Mantar
Kereviz
Bamya
Soğan
Bezelye
Arpacık soğanı
Bira
Şarap
Yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren içecekler
Soya sütü
Meyve suları
Alkol
Sporcu içecekleri
Hindistan cevizi suyu