En iyi bağırsak temizleyiciler

LİMON
Mükemmel bir bağırsak arındırıcısı. Karaciğerdeki zararlı kimyasalların temizlenmesini sağlıyor.
SU
Günde 8-10 bardak su tüketmek şart. Dışkının daha kolay dışarı çıkmasını sağlıyor.
PANCAR
Demir ve kalsiyum deposu. Sindirimi kolaylaştırıyor, kabızlığı önlüyor..
LAHANA
Sindirim sistemini temizliyor, toksin atımını destekler.
KEREVİZ
Mükemmel bir kan temizleyici. Zararlı maddeleri arındırıyor.
KETEN TOHUMU
Esansiyel yağ asitleri ve omega-3 deposu.
SARIMSAK
Bağırsaklardaki zararlı bakterileri, bağırsak parazitlerini öldürüyor.
ELMA
İçeriğindeki pektin maddesi toksin oluşumunu ortadan kaldırıyor.