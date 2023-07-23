En iyi dolgun dudak için öneriler

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Dudaklarınızın daha dolgun görünmesini istiyorsanız evde hazırlayabileceğiniz kür tariflerini bilmenizde yarar var. Tamamen doğal yöntemlerle, estetiğe ihtiyaç duymadan kendi evinizde hazırlayabileceğiniz 4 dudak kürü tarifi:

1. Kür

Bir tatlı kaşığı bala, 2-3 damla zeytinyağı ekleyin ve karıştırın. Yumuşak bir diş fırçası yardımıyla dudaklarınıza birkaç dakika masaj yaparak bu karışımı sürün. Bir iki hafta bu karışımı uyguladığınızda dudaklarınızda gözle görülür bir dolgunlaşma olacak.

2. Kür

İki çay kaşığı balın içerisine, yarım tatlı kaşığı kabartma tozunu ekleyin ve hamur kıvamına gelene kadar karıştırın. Bu karışımı dudaklarınıza masaj yaparak yedirin. Her üç günde bir uygulayabilirsiniz.

3. Kür

Yarım tatlı kaşığı balın içerisine üç damla zeytinyağını ve üç damla su ile iki çay kaşığı toz şekerini ekleyin. Bu karışımı dudaklarınıza sürüp iki dakika beklettikten sonra yıkayın.

4. Kür

Bir ya da iki yemek kaşığı vazelinin içine iki üç damla nane yağı, biraz tarçın, bir tutam da acı kırmızıbiber ekleyin. Karışımı dudaklarınıza uygulayın.