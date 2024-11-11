En iyi emeklilik sistemini kuran ülke belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası

Mercer ve CFA Institute tarafından yapılan 2023 yılına ait araştırmaya göre, 48 ülkenin emeklilik sistemleri incelendi ve Hollanda, güçlü devlet desteği, zorunlu şirket içi emeklilik planları ve güçlü varlık tabanı ile en yüksek puanı alarak zirveye yerleşti. Almanya ise, 67,3 puanla 20. sırada yer alırken, özellikle finansal sürdürülebilirlik konusunda ciddi eksiklikler gösteriyor.

Dünyanın En İyi Emeklilik Sistemleri:

Hollanda (84,8 puan) İzlanda (83,4 puan) Danimarka (81,6 puan) İsrail (80,2 puan) Singapur (78,7 puan)

Hollanda’nın başarısının arkasında, zorunlu emeklilik tasarrufları ve güçlü bir sosyal güvenlik ağı bulunuyor. Ayrıca, ülkenin emeklilik sistemine ilişkin kapsamlı yasal düzenlemeler ve varlık yönetimi stratejileri de büyük bir avantaj sağlıyor.

ALMANYA'DA SÜRDÜREBİLİRLİK SINIRDA

Almanya ise, özellikle uzun vadeli finansal sürdürülebilirlik açısından ciddi sorunlarla karşı karşıya. Ülkede yaşlanan nüfus ve düşük doğum oranları, emeklilik sistemini zor durumda bırakıyor. Almanya, emeklilik maaşlarının yeterliliği konusunda iyi bir puan alırken (81,1), finansal sürdürülebilirlikte yalnızca 45,8 puan aldı. Bu durum, sistemin gelecekteki sürdürülebilirliği konusunda endişelere yol açıyor.

TÜRKİYE SON SIRALARDA YER ALIYOR

Türkiye endeks sıralamasında 48.3 puanla en düşük kategorideki ülkeler arasında yer alıyor. Bu kategoride bulunan ülkelerdeki emeklilik sistemi "Bazı arzu edilen özelliklere sahip olmakla birlikte, ele alınması gereken önemli zayıflıkları ve/veya eksiklikleri olan bir sistem; bu iyileştirmeler yapılmadığı takdirde, etkinliği ve sürdürülebilirliği şüpheli" olarak tanımlandı.

EMEKLİLİK SİSTEMLERİ NEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLİYOR?

Yeterlilik (yüzde 40): Emeklilik maaşları yeterli mi? Sürdürülebilirlik (yüzde 35): Sistem uzun vadede sürdürülebilir mi? Güvenilirlik (yüzde 25): Sistem ne kadar güvenilir ve düzenlenmiş?

Araştırmacılar, yaşlanan nüfus ve demografik değişim nedeniyle birçok ülkede emeklilik sistemlerinin ciddi bir baskı altında olduğunu belirtiyor. Almanya'da Maliye Bakanı Christian Lindner, daha uzun süre çalışılmasını önererek, emeklilik sistemini güçlendirmeye yönelik adımlar atılmasını gerektiğini vurguluyor. Bu bağlamda, özel tasarrufların artırılması, daha uzun çalışma süreleri ve yaşlı iş gücünün daha fazla iş piyasasına entegre edilmesi gibi reformların önemli olduğu ifade ediliyor.

Almanya ve diğer ülkelerin karşılaştığı bu zorluklar, gelecekteki emeklilik sistemlerinin sürdürülebilirliği için daha geniş kapsamlı reformların gerektiğini gösteriyor.