En iyi erkek peeling tarifi

Peeling, son yıllarda erkeklerin en çok tercih ettiği cilt bakım yöntemlerinden biri. Vücudun her bölgesine uygulanabilen bu yöntem, cildi ölü derilerden temizleyerek daha canlı görünmesini sağlıyor. Peki en iyi peeling nasıl yapılır? İşte detaylar…

Cilt hücreleri de diğer hücre grupları gibi zamanla ölüyor. Bu durumda ölü hücrelerin cilt yüzeyinden uzaklaştırılması gerekiyor. Bunun için peeling kullanılıyor. Son yıllarda kadınların yanında erkekler de bu yöntemden memnun kalıyor. İşte peelingin ayrıntıları…

Peeling işlemi, birçok cilt problemine çözüm olduğu için erkeklerin en çok kullandığı cilt bakım türüdür. Peelingin faydaları şunlar: Ciltteki derin kırışıklıkları azaltır. Güneş kaynaklı cilt sorunlarına iyi gelir. Çil, melazma, vitiligo gibi cilt lekelerini iyileştirir. Ciltteki geniş gözenekleri küçültür. Akne tedavisine ve akne izlerini gidermeye yardımcı olur. Peeling etkisini doğal malzemelerle de yaratabilirsiniz.

İŞTE O MALZEMELER

Kaya tuzu Türk kahvesi telvesi Şeker Deniz tuzu Karbonat Mısır unu Bu malzemeleri suyla karıştırarak macun kıvamına getirin. İçine biraz limon suyu ve sıvı yağ da ekleyin. Yüzünüze uygulayın.



