En iyi erkek peelingi nasıl uygulanır

Peeling son yıllarda erkekler tarafından yapılan en popüler cilt bakım yöntemi. Peki en iyi peeling nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

En iyi erkek peelingi nasıl uygulanır

Editör: Naim Arıoğlu

Her hücre grubu gibi cilt hücreleri de belli bir süre sonra ölür. Böyle durumlarda ölü hücrelerin ciltten atılması gerekir. Bu işin çözümü de peeling. Son yıllarda kadınların yanısıra erkeklerde bu yöntemle mutlu oluyor. İşte peelingin detayları…

Peeling işlemi birçok cilt sorununa çare olduğu için erkeklerinde en çok kullandığı cilt bakım türü. Elbette yararları bulunuyor. İşte o yararlar:

Ciltteki derin kırışıklıkları kaybeder.

Güneş kaynaklı cilt problemlerine çok iyi gelir.
Çillenme, melazma, ventigo gibi cilt lekelerini iyileştirir.

Ciltteki geniş gözenekleri düzeltir.

Akne gidermeye ve akne izlerini kaybetmeye yardımcıdır.

Peelingin etkisini doğal malzemeler kullanarak da yapmak mümkün.

İŞTE O ÜRÜNLER

Kaya tuzu

Türk kahvesi telvesi

Şeker
Deniz tuzu

Karbonat

Mısır unu

Yukarıda yazılı ürünler su ile karıştırılarak kıvam elde ediliyor içine bir parça limon sıkılıyor ve biraz da sıvı yağ eklenerek yüze uygulanıyor.

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