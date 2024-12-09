En İyi Fantezi Müzik Sanatçısı seçildi! Ebru Yaşar yaptığı konuşmayla alkış topladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ebru Yaşar, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçısı’ seçildi. Ödülünü kız çocuklarına adayan Ebru Yaşar yaptığı konuşmayla geceye damgasını vurdu.

Pantene Altın Kelebek jürisi ve halkın oylarıyla seçilen Ebru Yaşar ödülünü almak için sahneye çıktı. Ödülünü kız çocuklarına adayan Yaşar, "Ülkemizde, Filistin’de, Suriye’de, tüm dünyada; mutlu ve güvende olmak en doğal hakları olan kız çocukları için ödülümü almak istiyorum" dedi.

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“KIZIMA İNATÇI OLMAYI ÖĞRETİYORUM”

Ebru Yaşar yaptığı konuşmada, “Ödül almak için bugüne kadar birçok kez sahneye çıktım ama ama bugün 19 yaşındaki konservatuar öğrencisi Ebru'nun heyecanıyla karşınızdayım.

İçimdeki bu heyecanı ve beni başarıya götüren inadı hiç kaybetmediğim için gerçekten mutluyum. Küçük bir kızım var ve ona hayatta tutkulu ve inatçı olmayı öğretiyorum. Kızlarınıza iyi bakın; onların elinden yaşama tutunacakları inatlarını almayın. Bilin ki o inat ona bir gün başarıyı getirecek. Ülkemizde, Filistin’de, Suriye’de, tüm dünyada; mutlu ve güvende olmak en doğal hakları olan kız çocukları için ödülümü almak istiyorum” şeklinde konuştu.

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TARZIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Tarzıyla da dikkatleri üzerine çeken Ebru Yaşar, Dolce Gabbana elbisesiyle göz kamaştırdı.

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