'En iyi ilaç: Atatürk' diyen eczacıya profesörden skandal sözler

Prof. Dr. Abdulvahap Akıncı'ın hakarete varan sözleri mide bulandırdı.

Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Abdulvahap Akıncı'nın sosyal medya hesabından yaptığı ve Atatürk'ü de aşağıladığı skandal sözlerine tepki yağdı.

Bir eczacının duvarına astığı Atatürk fotoğrafının yanına 'en iyi ilaç' diye yazmasına iğrenç ifadelerle karşılık veren Akıncı, şu yorumu yaptı

"Kızım sen manyak mısın? Adam gelecek kanser ilacı isteyecek ve sen bir tutam Atatürk; ishali olan gelecek, günde üç doz Atatürk mü diyeceksin. Hem tüketirken aç mı yoksa tok mu olacaklar? Eczaneyi niye açtın? Eğer ilaç Atatürk ise fotoğrafına ve heykeline bakarlar. Kızım sen Atatürk'ü mü pazarlıyorsun?"