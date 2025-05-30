'En iyi ilaç: Atatürk' diyen eczacıya profesörden skandal sözler

Kaynak: Haber Merkezi
'En iyi ilaç: Atatürk' diyen eczacıya profesörden skandal sözler

Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Abdulvahap Akıncı, Atatürk'ün fotoğrafını "en iyi ilaç" diyerek dükkanına asan eczacıya skandal sözlerle saldırdı.

Prof. Dr. Abdulvahap Akıncı'ın hakarete varan sözleri mide bulandırdı.

Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Abdulvahap Akıncı'nın sosyal medya hesabından yaptığı ve Atatürk'ü de aşağıladığı skandal sözlerine tepki yağdı.

Bir eczacının duvarına astığı Atatürk fotoğrafının yanına 'en iyi ilaç' diye yazmasına iğrenç ifadelerle karşılık veren Akıncı, şu yorumu yaptı

"Kızım sen manyak mısın? Adam gelecek kanser ilacı isteyecek ve sen bir tutam Atatürk; ishali olan gelecek, günde üç doz Atatürk mü diyeceksin. Hem tüketirken aç mı yoksa tok mu olacaklar? Eczaneyi niye açtın? Eğer ilaç Atatürk ise fotoğrafına ve heykeline bakarlar. Kızım sen Atatürk'ü mü pazarlıyorsun?"

Son Haberler
İşçilerin beklediği ek ödeme tarihleri belli oldu
İşçilerin beklediği ek ödeme tarihleri belli oldu
Osmaniye’de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Osmaniye’de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Emlak işletmeleri artık bunu yapamayacak: Resmi Gazete'de yayımlandı
Emlak işletmeleri artık bunu yapamayacak: Resmi Gazete'de yayımlandı
Ankara'da inşaatta patlama: 1 işçi hayatını kaybetti
Ankara'da inşaatta patlama: 1 işçi hayatını kaybetti
Galata Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı
Galata Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı