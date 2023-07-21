En iyi kalp dostu kahve hangisi

Kalp dostu olan kahve türü açıklandı. İşte o kahve türü.

En iyi kalp dostu kahve hangisi

Norveç'te kahvenin kalp krizine etkileri üzerine yapılan çalışmada, filtre kahvenin kandaki kolesterolü en az artıran kahve türü olduğu ve kalp için daha sağlıklı olduğu belirtildi. Araştırmada, kahve tiryakilerinin kalp hastalığı riskini azaltmak için filtre kahve içmelerinin daha faydalı olacağı belirtildi.

Bilim insanları, bir kişinin içtiği kahve türünün kanda birikebilen ve kalp hastalığına yol açan tıkanıklıklara neden olabilen kolesterolünü nasıl etkilediğini inceledi.

20 binden fazla kişinin incelendiği çalışmada, kişilerin günlük kahve alışkanlıkları, 1-2 bardak, 3-5 bardak ve 5’ten fazla olarak sınıflandırıldı. Kahve türleri, filtre, toz ve kapsül olarak ele alınırken, bilim insanları, kadınların günde ortalama dört fincandan az kahve içtiğini, erkeklerin ise ortalama olarak beş bardak içtiğini buldu.

Çalışmanın bulgularında filtre kahvenin kolesterolü en az artıran olduğu tespit edildiği ve kandaki kolesterol miktarını diğer kahvelere nazaran yaklaşık 5’te bir oranında daha az artırdığı açıklandı.Araştırmacılar, yüksek kahve tüketimi nedeniyle, küçük sağlık etkilerinin bile önemli sağlık sonuçları olabileceğini sözlerine ekledi.

Düşük miktarda kahve tüketenlerin (günde iki fincandan az içenler) tercih edilen kahve türünden endişe etmemesi gerektiğini söyleyen bilim insanları günde üç fincandan fazla kahve içen tiryakilerin dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Londra Üniversitesi, St George's'da klinik farmakoloji ve terapötikler alanında öğretim görevlisi olan Dr. Dipender Gill, “Kahve tüketimi ile kolesterol düzeyleri arasındaki ilişkide, popülasyonun cinsiyete ve kahve demleme yöntemine göre sınıflandırılması sırasında gözlemlenen farklılıklar ilginç olsa da, dikkatli olunmalıdır” diye konuştu.

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