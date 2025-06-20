Arama motoru optimizasyonu konusunda en iyi SEO ajansı arıyorsanız, Crabs Media ile tanışma vaktiniz geldi.

Crabs Media Neden En İyi SEO Ajansları Arasında?

Crabs Media, dijital pazarlama sektöründe yılların tecrübesine sahip, strateji odaklı ve sonuç veren bir SEO ajansıdır. Kurumsal firmalardan yerel işletmelere kadar geniş bir müşteri yelpazesine hizmet veren Crabs Media, her projeye özel çözümler üretir. Ajansın başarısı; veriye dayalı analizler, kullanıcı deneyimi odaklı optimizasyonlar ve etik SEO teknikleriyle pekişir.

İşte Crabs Media’yı Öne Çıkaran Bazı Nedenler:

Uzman Ekip : Alanında deneyimli SEO uzmanları ile stratejik içerik planlaması ve teknik SEO'nun kusursuz birleşimi.

Performans Odaklı Yaklaşım : Sadece trafik değil, dönüşüm sağlayan kaliteli ziyaretçiler hedeflenir.

Güncel ve Şeffaf Raporlama : Tüm SEO süreçleri şeffaf biçimde müşterilerle paylaşılır. Nelerin neden yapıldığı açıkça anlatılır.

Kapsamlı Hizmet Yelpazesi: Teknik SEO, içerik optimizasyonu, backlink stratejisi, lokal SEO, UX analizi ve daha fazlası...

En İyi SEO Ajansı Ne Yapar?

SEO ajansları, web sitenizin arama motorlarında daha üst sıralarda yer alması için çeşitli teknik ve içeriksel düzenlemeler yapar. Ancak en iyi SEO ajansı, sadece arama motorlarını değil, kullanıcıyı da merkeze alır. Crabs Media, bu ikili dengeyi mükemmel şekilde kurar.

Ajansın sunduğu SEO hizmetleri arasında şunlar yer alır:

Anahtar kelime araştırması ve rekabet analizi

Site içi SEO (meta etiketler, yapılandırılmış veriler, URL optimizasyonu)

Site dışı SEO (backlink, dijital PR, otorite artırımı)

Mobil ve teknik SEO iyileştirmeleri

İçerik stratejisi ve SEO uyumlu makale yazımı

SEO denetimi ve kullanıcı deneyimi analizi

Crabs Media’nın Güçlü SEO Referansları: Başarı Hikâyeleriyle Dolu Bir Portföy

SEO başarısı yalnızca stratejiyle değil, uygulamadaki sonuçlarla da ölçülür. Crabs Media, bugüne kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösteren markalarla çalışarak, dijital görünürlüklerini ve organik trafiklerini istikrarlı şekilde artırmayı başarmıştır. Ajansın referansları, yalnızca iş birliklerini değil, aynı zamanda ortaya konan kalıcı başarıları temsil eder.

İşte Crabs Media’nın öne çıkan bazı SEO müşterileri:

✅ Smile Hair Clinic

Saç ekimi alanında uluslararası tanınırlığa sahip olan Smile Hair Clinic, Crabs Media’nın yürüttüğü SEO çalışmaları sayesinde başta “Hair Transplant Turkey” gibi yüksek rekabetli anahtar kelimelerde ciddi sıralama kazanımları elde etti. Klinik, Avrupa ve Orta Doğu’dan gelen hastalar için organik görünürlüğünü artırarak büyük bir dijital dönüşüm yaşadı.

✅ Doku Clinic

Estetik ve dermatoloji alanında hizmet veren Doku Clinic, Crabs Media ile gerçekleştirdiği SEO stratejileri sayesinde organik trafiğini kısa sürede iki katına çıkardı. Lokal ve uluslararası hedef kitleye ulaşmak için özel içerik çalışmaları, teknik SEO düzenlemeleri ve etkili backlink stratejileri başarıyla hayata geçirildi.

✅ Cosmedica

Uluslararası düzeyde tanınan, saç ekimi ve estetik cerrahi alanında lider bir klinik olan Cosmedica, Crabs Media iş birliğiyle dijital görünürlüğünü küresel ölçekte artırmayı başardı. “Hair Transplant Turkey” ve “Fue Hair Transplant Istanbul” gibi rekabetin yüksek olduğu anahtar kelimelerde yapılan optimizasyonlarla, klinik Avrupa ve ABD hedef kitlesine ulaşmada büyük bir sıçrama yaşadı.

✅ Sapphire Hair Clinic

Saç ekimi sektöründe prestijli bir konumda bulunan Sapphire Hair Clinic, Crabs Media’nın teknik SEO, içerik stratejisi ve otorite geliştirme çalışmalarından faydalanarak, hedeflediği anahtar kelimelerde hızlı ve kalıcı yükseliş elde etti. Klinik, organik trafiğini yalnızca artırmakla kalmadı, aynı zamanda site içi dönüşüm oranlarını da önemli ölçüde iyileştirdi.

Crabs Media ile Çalışmak Neler Kazandırır?

SEO uzun vadeli bir süreçtir, ama doğru ajansla çalıştığınızda bu süreç çok daha verimli ve ölçülebilir hâle gelir. Crabs Media, müşterilerine sadece daha iyi sıralamalar değil, daha yüksek dönüşüm oranları, artan marka bilinirliği ve sürdürülebilir dijital başarı sunar.

Ayrıca, sektörünüz ne olursa olsun, Crabs Media size özel çözümler sunar. E-ticaret siteleri için organik trafik artırma, kurumsal firmalar için otorite yükseltme, lokal işletmeler için yerel SEO başarıları Crabs Media’nın uzmanlık alanları arasındadır.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Türkiye'nin en iyi SEO uzmanları kimlerdir?

Türkiye’de SEO alanında uzmanlaşmış birçok başarılı isim bulunuyor. Ancak bazı isimler, sadece teknik bilgileriyle değil; geliştirdikleri stratejiler, yönettikleri büyük ölçekli projeler ve sektöre kattıkları değerle öne çıkıyor. İşte bu isimlerin başında Crabs Media çatısı altında faaliyet gösteren iki önemli SEO uzmanı geliyor:

1. Burak Önal (Crabs Media - Kurucu Ortak ve SEO Direktörü)

Burak Önal, Türkiye’nin en yetkin SEO uzmanlarından biri olarak kabul edilir. Yüzlerce markaya danışmanlık vermiş, çok sayıda sektörün organik görünürlüğünü ve dönüşüm oranlarını katlamıştır. Stratejik bakış açısı, teknik bilgi birikimi ve kullanıcı deneyimini merkeze alan yaklaşımı ile tanınır. Crabs Media’da SEO projelerini yönlendiren lider isimdir.

2. Hüseyin Cesur (Crabs Media – Kurucu Ortak ve SEO Direktörü)

Hüseyin Cesur, özellikle veri odaklı analizler ve teknik SEO konularında uzmanlaşmış bir isimdir. Google algoritmalarına olan hâkimiyeti ve içerik optimizasyonundaki yaratıcı yaklaşımı sayesinde, markaların kısa sürede rekabette fark yaratmasına yardımcı olur. Crabs Media’da yürütülen birçok ulusal ve uluslararası SEO kampanyasında aktif rol almaktadır.

En iyi SEO araçları nelerdir?

SEO çalışmalarında kullanılan araçlar verimliliği doğrudan etkiler. Crabs Media’nın düzenli olarak kullandığı ve tavsiye ettiği araçlar arasında şunlar yer alır:

Ahrefs – Backlink analizi ve rakip takibi

SEMrush – Kapsamlı SEO denetimi ve anahtar kelime araştırması

Google Search Console – Site performansı takibi

Screaming Frog – Teknik SEO taramaları

Surfer SEO & Clearscope – İçerik optimizasyonu

En iyi SEO nasıl yapılır?

En iyi SEO; kullanıcı odaklı, veriye dayalı ve sürdürülebilir bir strateji ile yapılır. Başarı için şu adımlar izlenmelidir:

Doğru anahtar kelime hedeflemesi Teknik altyapı sorunlarının giderilmesi Kullanıcıyı bilgilendiren kaliteli içerikler Güvenilir ve alakalı backlinkler Düzenli analiz ve optimizasyon

Crabs Media, bu süreci baştan sona profesyonel şekilde yöneterek “en iyi SEO” uygulamalarını hayata geçirir.

SEO ajansı ne yapar?

SEO ajansları, web sitenizin arama motorlarındaki görünürlüğünü artırmak için stratejiler geliştirir ve uygular. Crabs Media gibi profesyonel bir SEO ajansı:

Sitenizin zayıf yönlerini tespit eder

İçerik ve teknik açıdan iyileştirmeler sunar

SEO performansınızı sürekli izler ve optimize eder

Rakiplerinizi analiz ederek stratejik avantaj kazandırır

Sizi dijitalde daha güçlü bir marka hâline getirir

Sonuç olarak, dijital dünyada güçlü bir varlık sergilemek isteyen her marka için SEO artık olmazsa olmaz bir yatırımdır. Bu alanda çalışabileceğiniz en doğru ekip, ihtiyaçlarınıza göre çözüm sunan ve size sonuç odaklı stratejiler geliştiren bir ajans olmalıdır.

Crabs Media, sadece sıralamalarda değil, markanızın tüm dijital potansiyelinde sizi zirveye taşımayı hedefleyen en iyi SEO ajanslarından biridir. Şimdi dijitalde fark yaratma zamanı!