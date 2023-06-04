En iyi yaz meyveleri hangileri

İşte en sağlıklı yaz meyveleri ve nedenleri. Uzmanı açıkladı…

En iyi yaz meyveleri hangileri

Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş en sağlıklı 6 yaz meyvesini ve nedenlerini açıkladı. Meyveler vücut için gerekli karbonhidrat, vitamin ve mineralleri içeren önemli bir besin grubu: Yaz ayları ise meyveler açısından çok çeşitli. İster ana öğünde ister ara öğünlerde tüketilebilen yaz meyvelerinin en sağlıklısı ve nelere iyi geldiğini Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş anlattı. İşte o meyveler…

KARPUZ
Yağ yakımını hızlandırıyor.
Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlıyor.
Kalp damar sağlığını koruyor.
Karpuzun içinde kas, kemik, kalp ve damar sağlığı için çok değerli olan “lipoken” adlı madde prostat kanseri olmak üzere tüm kanser türlerine yakalanma riskini, kemik erimesi, kas kaybı gibi sağlık sorunları riskini önemli ölçüde azaltıyor.
Tatlı krizlerini atlatmaya yardım edebilir.

KAVUN
A, B ve C vitaminleri ile sodyum, potasyum, magnezyum, demir, bakır ve alfa-beta karotenlerini zengin miktarda içeren kavun, folat deposu..
Folat hamile kalmak isteyenlere ve hamilelik sürecinin sağlıklı geçmesi için anne adaylarına öneriliyor.
Düzenli olarak kavun tüketmek doğurganlığı artırıyor.
Bebeğin sağlıklı doğmasına yardımcı oluyor, beraberinde hormonları da dengeliyor.

VİŞNE
İyi bir ödem attırıcıdır. Mevsiminde günde bir avuç vişne tüketilirse ödem sorunu çözülebilir. Ayrıca vişne ürik asitin azalmasını da sağlar. Şeker oranı düşük olduğu için de diyabet hastaları güvenle bu meyveyi tüketebilir.

İNCİR
Bağırsakların çalışması için iyi bir seçenek. Ancak kan şekerini yükseltildiği için dikkatli şekilde tüketilmeli.
Özellikle de kabuğu siyah olan incir antioksidan deposu.Diyabet hastalarına önerilmeyen incir kan basıncını da düzenler.

KIRMIZI ERİK
İçerdiği anti-aging etkisi sayesinde yaşlanmaya savaş açıyor.
Vücudun yeniden yapılanması açısından çok iyi bir destekçi.
Spor ile destekleyenlerde kırmızı eriğin etkisi çok daha fazla.
Kan şekerini düzenlemeye yardımcı oluyor.
Kabızlığı önlüyor.
Lif oranı yüksek olduğu için tok tutuyor.

KAYISI
Kayısının içinde bulunan pektin, lif ve selüloz kolon sağlığını destekliyor.
Bağırsakları iyi çalıştırıyor.
Görmeye iyi geliyor
Görme kayıplarını önlüyor.
Potasyum ve beta karoten içeriği sayesinde kalbin dostu.

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