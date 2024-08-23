En kolay domates şişeleme tarifi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
En kolay domates şişeleme tarifi

Domatesin yazın daha uygun fiyatlı olması, kışın daha ekonomik ve pratik kullanımını mümkün kıldı.

Her türlü yemekte (menemen, dolma, pide, lahmacun vb.) rahatça kullanılabilen şişe domates hazırlığı, evde kolaylıkla yapılabiliyor.

İşte, evde domates konservesi hazırlamanın en pratik yöntemi:

Yapılışı:

Öncelikle, domatesleri yıkayıp dilimledikten sonra tamamen ezilene kadar rondodan geçirin. Ardından, büyük bir tencereye alıp suyunu çekene kadar kaynatın.

Kaynayan karışımı sıcak haldeyken sterilize edilmiş kavanozlara doldurun, kapaklarını sıkıca kapatın ve ters çevirin.

Kavanozları 8 saat sonra kontrol ederek ışık almayan bir yerde muhafaza edin.

Bu yöntemle hazırlanan domatesler, kış boyunca taze domates kullanımı kolaylığı sunar.

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