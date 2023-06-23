En meraklı anne babalara…

Bebeğinizin ilk kalp atışlarını ne zaman duyabilirsiniz? İşte yanıtı ve ayrıntılar…

En meraklı anne babalara…

Her anne ve hatta baba adaylarının da merak ettiği soru, “Bebeğimin kalp atışını ne zaman duyabilirim?” olur. Çünkü özellikle anne adaylarının en büyük sabırsızlığıdır…

Peki, Bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur?İşte merak edilenler

Annelik için gün sayan ve bebeklerinin her anını kaydeden adaylar, özellikle kalp atışını duymak ister. Anne olmak isteyenler ve bu konu hakkında emek verenler, ilk bebeklerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Bebeğin kalp atışını duyana kadar hissedemeyen anneler için, kalp atışını duymak bambaşka bir hislere sürükler anne adayını. Annelik hissini doğumdan önce yaşamak isteyenler, ultrason sayesinde bunu gösteriyor.

Hamilelikte 5. haftada bebeğin kalp atışlarının dinlenebilmesi için, transvajinal ultrason yapılması gerekir.

Anne karnındaki bebeğin kalp atışları, 6. hafta itibariyle duyulabilir.

Bazı hamileliklerde bu süre 7. haftayı bulabilir ve kalp atışları en rahat 8.haftadan sonra daha sağlıklı dinlenebilir.

Yaklaşık olarak 13. haftada bebeğin dış cinsiyet organları gelişmeye başlar.

14. haftada bebeğin prostat bezi ya da yumurtalıkları abdomenden pelvise inmeye başlar.

16. hafta itibariyle ise bebeğin ultrasonografideki görüntüsü çok nettir ve neredeyse her organı görülebilir. Cinsiyet haberi de bu haftadan sonra merak eden anne babaya iletilir.

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