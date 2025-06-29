En mutlu günde en büyük üzüntü! 22 yaşındaki genç kalp krizi geçirerek öldü

Hatay'da ablasının düğünü için geldiği memleketinde kalp krizi geçiren 22 yaşındaki Tayfur Barut, son yolculuğuna uğurlandı. Düğün hayaliyle geldiği memleketinde vefat edem Barut'un ailesi ve sevdikleri büyük üzüntü yaşadılar.

Kumlu ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Tayfur Barut, ablasının düğünü için İstanbul'dan Hatay'a geldi. Düğün hazırlıklarına yardım eden Barut, ablasının yaşayacağı eve çeyiz taşınmasına yardım etti.

Ertesi gün sabah saatlerinde aniden fenalaşan Barut, kalp krizi geçirdi. Ailesinin durumu fark etmesiyle genç adam kısa sürede Kumlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Barut, hayatını kaybetti. Ablasının düğünü için İstanbul'dan kalkıp Hatay'a gelen genç Barut'un cenazesi Akpınar Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Barut'un cenazesinde ailesi ve sevdikleri büyük üzüntü yaşadılar.

"ABLASINDAN AYRILACAĞI İÇİN ÜZÜNTÜSÜNDE ANİDEN KALP KRİZİ GEÇİREREK VEFAT ETTİ"

Yeğeni Barut'un ablasının düğününe gelip aniden kalp krizi geçirerek vefat ettiğini ifade eden amcası Abdurrahman Barut, "Rahmetli Tayfur'umuz bizim gözbebeğimizdi. Hiçbir sağlık problemi yoktu. Tayfur'un ablasının düğünü vardı. Ablasının gelin olup evden ayrılmasına üzülüyordu ve elim bir kalp krizi geçirerek vefat etti. Sağlık durumu gayet iyiydi. Paşalar gibi askerliğini yaptı. Tamircilik mesleğinde çalışıyordu. Ablasının düğünü için İstanbul'dan gelmişti. Ablasından ayrılacağı için üzüntüsünde aniden kalp krizi geçirerek vefat etti" ifadelerini kullandı.