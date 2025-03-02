En-Nesyri Alex'ten sonra bir ilki başardı!

Kaynak: İHA
En-Nesyri Alex'ten sonra bir ilki başardı!

Son haftalarda attığı gollerle konuşulan Youssef En-Nesyri Alex de Souza'dan sonra bir ilki gerçekleştirdi

Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu. En-Nesyri Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor karşılaşmalarında gol attı.

GOLLERE DEVAM EDİYOR

Youssef En-Nesyri, Antalyaspor'a golüyle birlikte ligde 16. golünü kaydetti. Bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 16'sı ilk 11 olmak üzere 24 karşılaşmada forma giyen En-Nesyri'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 golü bulunuyor. Faslı futbolcu, 15 Aralık 2024'ten itibaren çıktığı 17 mücadelenin 14'ünde gol sevinci yaşadı.

Son Haberler
Göztepe ve Samsunspor'dan Atatürk paylaşımları
Göztepe ve Samsunspor'dan Atatürk paylaşımları
Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın ailesiyle son görüntüleri ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın ailesiyle son görüntüleri ortaya çıktı
İşçiler kendini yeraltına kilitledi! 'Özelleştirme' isyanı
İşçiler kendini yeraltına kilitledi! 'Özelleştirme' isyanı
En-Nesyri Alex'ten sonra bir ilki başardı!
En-Nesyri Alex'ten sonra bir ilki başardı!
Adıyaman’da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Adıyaman’da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı