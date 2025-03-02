En-Nesyri Alex'ten sonra bir ilki başardı!

Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu. En-Nesyri Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor karşılaşmalarında gol attı.

GOLLERE DEVAM EDİYOR

Youssef En-Nesyri, Antalyaspor'a golüyle birlikte ligde 16. golünü kaydetti. Bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 16'sı ilk 11 olmak üzere 24 karşılaşmada forma giyen En-Nesyri'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 golü bulunuyor. Faslı futbolcu, 15 Aralık 2024'ten itibaren çıktığı 17 mücadelenin 14'ünde gol sevinci yaşadı.

