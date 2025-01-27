En Nesyri Fenerbahçe’ye bayramı yaşattı

Kaynak: İHA
En Nesyri Fenerbahçe’ye bayramı yaşattı

Fenerbahçe’nin Göztepe’yi 3-2 mağlup ettiği maça damga vuran isim En Nesyri oldu. Fasyıl yıldız attığı 2 golle sarı lacivertliler adına en çok öne çıkan oyuncu oldu. En Nesyri bu sezon gol sayısını 12’ye çıkararak Fenerbahçe’ye bayramı yaşattı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri 2 gole imza attı. Karşılaşmanın 46. dakikasında ceza sahası içinde golünü atan Faslı futbolcu, 53. dakikada da bu kez köşe vuruşu sonrası kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ligde son haftalardaki golleriyle performansını yükselten Youssef En-Nesyri, son 6 lig maçının 5'inde fileleri havalandırmayı başardı ve bu süreçte 9 kez gol sevinci yaşadı.

27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki gol sayısını da 12'ye çıkardı. En-Nesyri'nin UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 golü bulunuyor.

Göztepe müsabakasına 11'de başlayan En-Nesyri, 88. dakikada yerini Diego Carlos'a bıraktı. En-Nesyri, oyundan çıkarken tribünlerden alkış aldı.

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