Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Fenerbahçe, 5. dakikada En-Nesyri'nin golüyle öne geçti. Sağ taraftan serbest vuruşu kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında, ceza sahasındaki karambolde rakipten seken topa gelişine vuran Faslı oyuncu ağları havalandırdı.
19. dakikada gole yaklaşan En-Nesyri'nin şutu direkten döndü.
Faslı oyuncu, 21. dakikada farkı ikiye çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Asensio'nun yerden ortasında vuruşunu yapan En-Nesyri, fileleri sarstı.
Son golünü 17 Eylül'de oynanan Alanyaspor maçında atan En-Nesyri, sonraki 4 maçta skor katkısı yapamamıştı.
En-Nesyri, Kasımpaşa maçında 31 dakika, Antalyaspor karşılaşmasında 77 dakika, Samsunspor mücadelesinde 90 dakika ve Fatih Karagümrük müsabakasında 26 dakika forma şansı bulmuştu.
28 yaşındaki hücum oyuncusu, Gaziantep deplasmanındaki golüyle Süper Lig'deki gol sayısını da 6'e çıkardı.