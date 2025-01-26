En-Nesyri hem kafayla hem ayakla!

Kaynak: İHA
En-Nesyri hem kafayla hem ayakla!

Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Youssef En-Nesyri, Göztepe maçıyla birlikte Süper Lig’deki gol sayısını da 12’ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, Göztepe’yi 3-2 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri 2 gole imza attı.

12 KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI

Karşılaşmanın 46. dakikasında ceza sahası içinde golünü atan Faslı futbolcu, 53. dakikada da bu kez köşe vuruşu sonrası kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ligde son haftalardaki golleriyle performansını yükselten Youssef En-Nesyri, son 6 lig maçının 5’inde fileleri havalandırmayı başardı ve bu süreçte 9 kez gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’deki gol sayısını da 12’ye çıkardı. En-Nesyri’nin UEFA Avrupa Ligi’nde de 3 golü bulunuyor.

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