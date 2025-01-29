En Nesyri maça çıkmadan önce en son ne yaptığını açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 mağlup ederken maçın yıldızı iki gol atan Youssef En-Nesyri oldu.
"MAÇTAN ÖNCE KURAN OKURUM"
Fenerbahçe'ye ilk geldiği zamanlarda performansı tartışma yaratan Youssef En-Nesyri, Göztepe maçında attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 12'ye çıkarttı. En-Nesyri TV 100 ekranlarında Ersin Düzen'in sunduğu Kale Arkası programa konuk olarak katıldı. Faslı oyuncu kendisine sorulan "Maça çıkmadan önce en son ne yaparsın?" sorusuna "Kuran okurum" yanıtını verdi.
UEFA Avrupa Ligi’nde de 3 golü bulunan yıldız isim Süper Lig’de ise gol krallığında 12 golle Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen ile üçüncü sırayı paylaşıyor. Gol krallığı sıralamasında Trabzonspor’dan Simon Banza 13 golle ikinci sırada yer alırken, Başakşehir’in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek 15 golle zirvede bulunuyor.